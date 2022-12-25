В России умер глава компании по производству носителей для ракет "Калибр" (фото)

Сообщается, что умерший возглавлял компанию, которая создала для ВС РФ 20 подводных лодок, а также военные корабли для Тихоокеанского флота России.

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В Росси умер гендиректор судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Эта компания занималась производством подводных лодок, которые могли запускать ракеты "Калибр". На момент смерти Бузакову было 67 лет, о чем сообщили на сайте Объединенной судостроительной корпорации.

В сообщении сказано, что Бузаков посвятил созданию флота РФ всю жизнь.

"Главным делом жизни для Александра Сергеевича всегда были Адмиралтейские верфи, которые за последнее десятилетие вышли на качественно новый уровень и реализовали ряд уникальных проектов как в военном кораблестроении, так и в исполнении гражданских заказов", — сказано в сообщении.

Подробности смерти Бузакова не сообщаются, однако известно, что он умер "трагически" и "безвременно".

[ + – ] Александр Бузаков Фото: ОСК

Адмиралтейские верфи

"Адмиралтейские верфи" — корпорация, которая разрабатывала для российского флора гражданские и военные суда. Так, предприятие создало 20 подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", который могут запускать ракеты "Калибр". Кроме того, продолжается строительство 6 кораблей для Тихоокеанского флота РФ.

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