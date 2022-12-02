Чорноморський флот РФ з початку вторгнення втратив 15% бойового складу, — ЗМІ (інфографіка)

Якщо враховувати патрульні кораблі — ЧФ Росії до 24 лютого мав у розпорядженні 74 бойові судна.

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Чорноморський флот РФ із першого дня повномасштабного вторгнення втратив 15% свого бойового складу. Про це йдеться у матеріалі видання "Проєкт".

Журналісти нагадують, що до розвалу Радянського Союзу Чорноморський флот був величезний. Він налічував 800 кораблів, 274 з яких були бойовими. Згодом склад Чорноморського флоту почав скорочуватися.

За кілька місяців до анексії Криму та вторгнення на Донбас, як йдеться в матеріалі, РФ мала 271 корабель, 46 з яких — бойові.

На початок широкомасштабних бойових дій країна-агресор збільшила чисельність свого бойового флоту до 58 одиниць.

[ + – ] Експерти проаналізували, в якому стані зараз Чорноморський флот РФ Фото: Проект

Зазначимо, що раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація про висунення кредитних претензій до Чорноморського флоту РФ. Йдеться про підприємство "13 судноремонтний завод Чорноморського Флоту", яке можуть визнати банкрутом за підсумками судового розгляду.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як Сили оборони України завдають ударів по Чорноморському флоту РФ.