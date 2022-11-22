Визнають недієздатним: у Криму кредитори висунули претензії до Чорноморського флоту РФ

Суд окупованого Севастополя може визнати одне із підприємств Чорноморського флоту РФ банкрутом.

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Кредитор Ігор Найденов подав позов до суду про визнання унітарного підприємства "13 судноремонтний завод Чорноморського флоту" Міністерства оборони Російської Федерації банкрутом. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Арбітражного суду тимчасового окупованого Севастополя.

Наразі суд ще не прийняв позов до провадження та не озвучив дату засідання. Також повідомляється, що причин для визнання компанії банкрутом небагато. Останнім часом кількість замовлень для підприємства істотно зросла, оскільки виникла потреба у ремонті та модернізації суден.

На думку експертів, боєздатність Чорноморського флоту Росії не перевищує 30%. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що у нинішньому стані ВМФ РФ не можуть забезпечити висадку морського десанту. Мусієнко також наголошує, що попри низьку ефективність та втрати, російський флот все ще несе в собі загрозу для України.

"Його роль сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами "Калібр", — сказав експерт.

Нагадаємо, що в міру наближення ЗСУ до Кримського півострову військово-морські сили РФ стають більш вразливими. Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес назвав вкладення коштів у російський флот "марними витратами". Він також наголосив, що підводні човни Росії є єдиною серйозною загрозою в морі для України.

Ще Фокус писав про те, що чому кораблі РФ не виходять у відкрите море. За словами експертів, російське командування побоюється безекіпажних катерів-камікадзе, які були залучені в атаці суден Чорноморського флоту ВМС РФ у Севастопольській бухті.