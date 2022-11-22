Признают недееспособным: в Крыму кредиторы выдвинули претензии к Черноморскому флоту РФ

Суд оккупированного Севастополя может признать одно из предприятий Черноморского флота РФ банкротом.

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Кредитор Игорь Найденов подал иск в суд о признании унитарного предприятия "13 судоремонтный завод Черноморского Флота" Министерства обороны Российской Федерации банкротом. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Арбитражного суда временного оккупированного Севастополя.

На данный момент суд еще не принял иск к производству и не озвучил дату заседания. Также сообщается, что причин для признания компании банкротом немного. За последнее время количество заказов на предприятии существенно возросло, так как возникла необходимость в ремонте и модернизации суден.

По мнению экспертов, боеспособность Черноморского флота России не превышает 30%. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в нынешнем состоянии ВМФ РФ не могут обеспечить высадку морского десанта. Мусиенко также подчеркивает, что несмотря на низкую эффективность и потери, российский флот все еще несет в себе угрозу для Украины.

"Его роль на сегодня сводится лишь к тому, чтобы обстреливать украинские города, украинские объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", — сказал эксперт.

Напомним, что по мере приближения ВСУ к Крымскому полуострову, военно-морские силы РФ становятся более уязвимыми. Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес назвал вложение средств в российский флот "напрасными расходами". Он также подчеркнул, что подводные лодки России являются единственной серьезной угрозой в море для Украины.

Еще Фокус писал о том, что почему корабли РФ не выходят в открытое море. По словам экспертов, российское командование опасается безэкипажных катеров-камикадзе, которые были задействованы в атаке суден Черноморского флота ВМС РФ в Севастопольской бухте.