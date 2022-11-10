Черноморский флот загнали в будку. Почему корабли РФ не выходят в открытое море

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Мы сейчас видим регулярные сообщения о том, что российская черноморская флотилия выводит в открытое море военные корабли которые не являются носителями КР "Калибр". Что же, сообщения эти довольно многозначительные, но и относиться к ним следует с долей рассудительности.

Прежде всего, отсутствие носителя КР "Калибр" в открытом море не означает отсутствие угрозы пуска данных ракет по территории Украины. Российское командование совершило за эти месяцы множество безумных и преступных поступков, а потому пуск КР "Калибр" из бухты Севастополя, что мешает?

Кроме того, не стоит забывать о ДЭПЛ типа "Варшавянка", которые также являются носителями КР "Калибр" и отслеживание которых куда проблематичное, чем надводных объектов.

С другой стороны, российское командование не выводит корабли-носители "калибров" в открытое море, поскольку считает, что безэкипажные катера-камикадзе некой стороны, причастные к недавнему инциденту в Севастопольской бухте, охотятся именно за калиброносцами. То есть великая и могучая морская сверхдержава забилась в будку, поджав хвост, опасаясь ударов маленькими катерками? Страх на уровне отчаяния?

Забавно то, что черноморская флотилия РФ за время полномасштабного вторжения в Украину не смогла реализовать ни одной сколь-нибудь значимой задачи в тактическом и стратегическом смысле, а лишь терпела поражения.

Российский флот на сегодняшний день не проявил в войне против Украины себя сколь-нибудь эффективно. Он не смог осуществить десантирование в Одессе и области. Затем было уничтожение и повреждение российской группы БДК в Бердянске. После Бердянска на дне Черного моря оказался флагман Черноморского флота, который был уничтожен оружием, от которого и должен был защищать весь флот! Затем был остров Змеиный. Инцидент с самым охраняемым объектом в временно оккупированном Крыму – Крымским мостом. И вот, некое ЧП в бухте Севастополя, после которого российские корабли вообще носа не высовывают в Черное море.

Россия, называющая себя великой морской державой, по сути проигрывает морской бой стране, у которой флота как такового нет. У которой противокорабельные комплексы стоят на вооружении не сотнями, а которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Российский флот оказался в ходе этой войны, пожалуй, самым бесполезным родом войск. Так называемая "великая" морская держава с абсолютно бесполезным флотом, который время от времени позорят точечными пощечинами, сейчас попросту загнана в будку.

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