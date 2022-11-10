Чорноморський флот загнали в будку. Чому кораблі РФ не виходять у відкрите море

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Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями КР "Калібр". Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості.

Насамперед відсутність носія КР "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску цих ракет по території України. Російське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому пуск КР "Калібр" із бухти Севастополя, що заважає?

Крім того, не варто забувати про ДЕПЧ типу "Варшав'янка", які також є носіями КР "Калібр" та відстеження яких є значно проблематичнішим, ніж надводних об'єктів.

З іншого боку, російське командування не виводить кораблі-носії "калібрів" у відкрите море, оскільки вважає, що безекіпажні катери-камікадзе якоїсь сторони, причетні до недавнього інциденту в Севастопольській бухті, полюють саме за каліброносцями. Тобто велика і могутня морська наддержава забилася в будку, підібгавши хвіст, побоюючись ударів маленькими катерами? Страх на рівні розпачу?

Цікаво те, що чорноморська флотилія РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну не змогла реалізувати жодного значущого завдання в тактичному і стратегічному сенсі, а лише зазнавала поразки.

Російський флот на сьогодні не проявив у війні проти України себе якось ефективно. Він не зміг здійснити десантування в Одесі та області. Потім було знищення та пошкодження російської групи ВДК у Бердянську. Після Бердянська на дні Чорного моря опинився флагман Чорноморського флоту, знищений зброєю, від якої і мав захищати весь флот! Потім був острів Зміїний. Інцидент з об'єктом, який охороняється найбільше, в тимчасово окупованому Криму — Кримським мостом. І ось, якась НП у бухті Севастополя, після якого російські кораблі взагалі носа не висовують у Чорне море.

Росія, що називає себе великою морською державою, по суті програє морський бій країні, у якої флоту як такого немає. У якої протикорабельні комплекси стоять на озброєнні не сотнями, а які можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Російський флот виявився під час цієї війни, мабуть, найнепотрібнішим родом військ. Так звана "велика" морська держава з абсолютно ні на що не здатним флотом, який час від часу ганьблять точковими ляпасами, зараз просто загнана в будку.

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