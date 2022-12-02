Черноморский флот РФ с начала вторжения потерял 15% боевого состава, — СМИ (инфографика)

Если учитывать патрульные корабли — ЧМФ России к 24 февраля имел в распоряжении 74 боевых судна.

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Черноморский флот РФ с первого дня полномасштабного вторжения потерял 15% своего боевого состава. Об этом говорится в материале издания "Проект".

Журналисты напоминают, что до развала Советского Союза Черноморский флот был огромным. Он насчитывал 800 кораблей, 274 из которых были боевыми. Со временем состав Черноморского флота начал сокращаться.

За несколько месяцев до аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, как говорится в материале, у РФ в распоряжении было 271 корабль, 46 из которых — боевые.

К началу широкомасштабных боевых действий страна-агрессор увеличила численность своего боевого флота до 58 единиц.

[ + – ] Эксперты проанализировали, в каком сейчас состоянии Черноморский флот РФ Фото: Проект

Отметим, что ранее в российских СМИ появилась информация о выдвижении кредитных претензий к Черноморскому флоту РФ. Речь идет о предприятии "13 судоремонтный завод Черноморского Флота", которое могут признать банкротом по итогам судебного разбирательства.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как Силы обороны Украины наносят удары по Черноморскому флоту РФ.