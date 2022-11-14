Россия терпит поражение в войне против Украины, которая уже отвоевала большую часть своей территории, что оправдывает усилия Запада по поставке военной техники и оружия Киеву. Однако в Черном и Азовском морях, несмотря на успешное наступление Украины, Москва по-прежнему сохраняет критическое преимущество.

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Эти преимущества могут позволить военно-морским силам России реализовать стратегию бастиона, при которой российский флот действует из относительно безопасных прибрежных районов, хорошо защищенных от нападения извне, и использует эти районы для нанесения дальних ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

Если Украине удастся вытеснить российские оккупационные силы из Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, Москва может активизировать использование Черного моря в качестве стратегического буфера для защиты Крыма.

Как писал Б.Дж. Армстронг, военно-морскую стратегию можно свести к простой концепции: господство в море, а затем использование этого господства для блокады, бомбардировки или размещения войск на земле. Несмотря на неудачи, российский флот до сих пор способен бомбить цели в Украине и продолжать блокаду страны. Россия вполне может использовать Черное море, чтобы избежать открытого военного поражения и использовать свое военно-морское превосходство, чтобы надавить на украинских лидеров и избежать во время мирных переговоров уступок в пользу Украины.

Фокус перевел новый текст Даниэля Фиотты, посвященный неудачам ВМС России в Черном море.

Война в Украине и русский военный корабль

Россия по-прежнему обладает относительным военным превосходством в Черном море, несмотря на нападение на Черноморский флот России в Крыму с использованием летательных и морских беспилотников. У России по-прежнему есть возможности использования фрегатов и подводных лодок для нанесения ударов крылатыми ракетами по украинским войскам и гражданским объектам, как это было на протяжении всей войны.

Со своей стороны, Украина не имеет сил морского базирования, которые могли бы серьезно противостоять военно-морским силам России. Ее флагманский фрегат "Гетман Сагайдачный" был затоплен в марте 2022 года, и страна вынуждена полагаться в основном на небольшой флот из четырех или пяти патрульных катеров, которые используются для разведки и защиты. Такие суда ограничивают возможности украинского флота по нанесению ударов по российским военно-морским силам и ключевым военным объектам в Крыму.

Пока идет война, Западу необходимо пересмотреть свои действия по поддержке военно-морской стратегии Украины. Прежде всего, необходимо увеличить поставки противокорабельных ракет и обеспечить подготовку амфибийных сил для вооруженных сил Украины. В более долгосрочной перспективе Запад также должен помочь Украине нарастить свои регулярные военно-морские силы, такие как фрегаты и подводные лодки.

Конечная цель – помочь Украине изменить военно-морской баланс, чтобы закрепить свои территориальные завоевания на суше и не дать России укрепить морской бастион в Черном море, откуда она сможет наносить удары по Украине, нарушать морской экспорт и организовывать плацдарм для будущих наступательных операций.

[ + – ] Россия по-прежнему обладает относительным военным превосходством в Черном море, несмотря на нападение на Черноморский флот России в Крыму с использованием летательных и морских беспилотников

Военно-морская мощь в сухопутной войне

Несмотря на заметные успехи в потоплении российских кораблей, Украина остается в сравнительно невыгодном положении по отношению к российскому флоту. Администрация Байдена пообещала предоставить Украине речные патрульные суда, но они в основном предназначены для охраны речных путей, а не для участия в морской войне. Также непонятно, когда такие суда физически доберутся до Украины, учитывая закрытие Турцией Босфора и Дарданелл для всех военных кораблей в феврале 2022 года, включая корабли стран-членов НАТО. В любом случае, очевидно, что Россия понесла большие потери в Черном море, учитывая потопление флагманского корабля Черноморского флота "Москва" в апреле 2022 года, уничтожение по меньшей мере четырех других кораблей и атаку на последний флагманский корабль "Адмирал Макаров" в конце октября 2022 года.

Украина использовала и другие средства для нанесения ударов по целям в Крыму. Например, атака Украины на Керченский мост в октябре, возможно, была осуществлена с помощью бомбы, заложенной в грузовик, хотя не исключены и другие объяснения. Несмотря на очевидную выгоду от удара по Керченскому мосту, Россия по-прежнему обладает военно-морским превосходством в Черном и Азовском морях.

Россия продолжает рассматривать Черное море как основное направление в войне против Украины: Москва уже планировала и проводила высадки десанта и наносила с моря удары по украинским городам и военным объектам. Украина использовала мины для защиты от высадки десанта вблизи таких крупных прибрежных городов, как Одесса. Именно в море Россия смогла замедлить или остановить экспорт зерна и удобрений из Украины, чтобы задушить ее экономику. По некоторым данным, потери экспорта зерна из Украины составили 46% по сравнению с прошлым годом, при этом ожидается, что общий ВВП Украины в этом году упадет примерно на 35%.

[ + – ] Военно-морская стратегия России в Черном море неотделима от ее более широких военных целей

Черноморский флот России можно использовать для поддержки обороны внутренних районов, которые в настоящее время находятся под угрозой. Возьмем Херсон: этот город все еще в пределах досягаемости российских военно-морских ракетных средств поражения. Использование военно-морского флота таким образом эффективно для нанесения ударов по украинским целям без перегрузки логистических линий, поскольку на фронт отправляется все больше русских для укрепления позиций. Россия также продемонстрировала, что она без колебаний наносит удары по гражданским объектам, чтобы запугать украинских граждан и подготовить города к захвату территорий российской армией.

Украина стремится противостоять военно-морскому доминированию России. Ее руководство понимает, что инвестиции в военно-морские активы являются обязательным условием для борьбы и сдерживания России в Черном море, о чем свидетельствует заключенная в январе 2022 года сделка с Великобританией на закупку военных кораблей. В 2014 году, после незаконного захвата Россией Крыма и военно-морской базы в Севастополе, Украина потеряла до 75% своего военно-морского флота. К 2024 году Украина получит корвет "Гетман Иван Мазепа", который является первым из двух кораблей, строящихся в Турции. Анкара и Киев заключили соглашение об обороне в 2020 году, но, учитывая нынешнюю ситуацию, непонятно, действительно ли корабли совершат опасный переход через Черное море. Более того, несмотря на сообщения о том, что корветы класса Ada будут оснащены противокорабельными ракетами Harpoon, скорострельными орудиями и торпедами, пока мало что известно о том, какой именно набор технологий получат эти корабли.

[ + – ] Корвет класса Ada Фото: Defense Express

Падение, но еще не конец?

Есть признаки того, что Россия все больше опасается украинских ударов по своему Черноморскому флоту. Украине неоднократно удавалось поражать ракетами российские корабли в порту – наряду с успешными атаками на штаб Черноморского флота России и российскую военно-морскую авиацию, базирующуюся в оккупированном Россией Крыму. После этих ударов появились сообщения, что Россия переместила свои подводные лодки класса "кило" из Крыма на юг России для защиты. Для России отсутствие свободного доступа к украинскому побережью является серьезным вызовом, поскольку ее крылатые ракеты "Калибр" представляют угрозу для Украины. Вытеснение российских подводных лодок из Севастополя в Новороссийск стало выдающимся подвигом для Украины, тем более что у нее практически нет противолодочных средств.

Однако Россия может столкнуться с нехваткой крылатых ракет, учитывая предвоенные сообщения о нестабильных запасах этого оружия и большие его расходы во время вторжения. Хотя оценки разнятся, Россия все еще может обладать более чем 50% своих довоенных запасов, что позволит продолжать наносить удары с платформ ВМФ в Черном море.

Преодоление трудностей

Россия также сталкивается с важной географической проблемой: она не контролирует доступ к Черному морю. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, Турция заблокировала доступ к проливам Дарданеллы и Босфор с момента начала вторжения в феврале. Однако Россия нашла способы обойти закрытие Турцией проливов. Например, она использовала гражданские суда для переправки грузов и оборудования в Сирию и обратно. В августе 2022 года сообщалось, что суда под гражданским флагом перевезли зенитно-ракетный комплекс С-300 из Масьяфа (Сирия) в Новороссийск в Черном море.

В любом случае, в настоящее время целью России является сохранение морского бастиона, состоящего из шахт для подводных лодок и ракет, а также морских мин. Бастион – это хорошо защищенный участок акватории, где российский флот может действовать в относительной безопасности. Этот бастион может быть использован для поддержания контроля над морем, сдерживания иностранного военно-морского вмешательства и затруднения любого политического урегулирования или окончания войны в пользу Украины. Присутствие России в Черном море также дает лидерам политическую и военную гибкость в случае, если они согласятся на прекращение огня или потерпят поражение в этом раунде боевых действий.

Важно

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Если Черное море останется морским бастионом Кремля, военные смогут использовать надводные корабли и подводные лодки для атак крылатыми ракетами в любой момент в будущем. Кроме того, Москва предприняла шаги по защите своего флота от нападения Украины, хотя это оказалось непросто из-за атак беспилотных морских аппаратов на российский флот в Севастополе. Она по-прежнему поддерживает обширную систему береговой обороны для защиты более 36650 километров береговой линии. С начала войны в Черном море увеличилось количество морских мин, что затрудняет безопасное маневрирование торговых и военных судов.

Россия способна также создать существенные политические и экономические проблемы в Черном море. Например, в ответ на нападения на ее флот в Севастополе в октябре 2022 года Кремль приостановил действие экспортного соглашения, разрешающего экспорт зерна и зерновых из Украины. В конце концов Кремль смирился и возобновил зерновую сделку, но первоначальный текст был написан так, чтобы оставить за Москвой гибкость в принятии решений. Кремль может использовать условия соглашения, чтобы приостановить его выполнение, а затем задействовать военно-морской флот для угрозы поставкам. Это позволяет применять российский флот для экономического принуждения Украины.

Заключение

У России есть средства и оборудование для использования военно-морской мощи для поддержки текущих операций в Украине и давления на Киев даже в случае окончания военных действий. Запад должен рассмотреть вопрос о том, как держать под угрозой российские военно-морские цели, при обсуждении типов оружия, которое он предоставляет украинским вооруженным силам. Украина продемонстрировала высокую степень прагматизма и изобретательности на поле боя, используя беспилотники и самодельные противокорабельные ракеты, чтобы держать российский флот на расстоянии.

Атака на Керченский мост – пример того, на что готовы пойти силы Украины, даже не имея военно-морских возможностей.

В зависимости от того, как далеко Украина отбросит российские войска, Западу следует пересмотреть вопрос о поставках Киеву оружия, имеющего отношение к военно-морскому флоту. Можно начать с увеличения поставок противокорабельных ракет, таких как Harpoon, или с обучения вооруженных сил Украины использованию микроторпед для запасов патрульных кораблей, которые они, вероятно, получат в будущем.

Сегодня постоянно звучат призывы к увеличению количества беспилотников, истребителей и танков, но необходимо серьезно рассмотреть также военно-морское измерение, поскольку одни патрульные корабли не смогут изменить военно-морской баланс в пользу России.

[ + – ] Противокорабельная ракета Harpoon

Военно-морская стратегия России в Черном море неотделима от ее более широких военных целей. Серьезное поражение российских войск на украинской территории наверняка заставит Кремль вернуться в свой черноморский бастион, откуда он может попытаться использовать свое относительное военно-морское превосходство для поддержания военного статуса-кво, блокирования замороженного конфликта или затягивания времени и перевооружения для будущих нападений на Украину. Россия до сих пор обладает определенной степенью стратегической глубины в Черном море.

Об авторе:

Даниэль Фиотт – доцент Брюссельского университета Врье и руководитель программы "Оборона и государственное устройство" в Центре безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской школы управления. Приглашенный научный сотрудник Института Реал Элькано в Мадриде.