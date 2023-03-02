"Стране нужны трезвые руководители": в России общество трезвенников обратилось к Медведеву

Уральское движение трезвенников предложило Дмитрию Медведеву ввести сухой закон для самого себя, сообщают росСМИ.

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Общественное движение "Трезвый УрФО" в РФ предложило заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву отказаться от алкоголя и ввести для себя "сухой закон". Об этом сообщает российское издание It's my life.

По словам руководителя проекта Андрея Тумашова, экс-президенту РФ необходимо отказаться от алкоголя и начать вести здоровый образ жизни, поскольку стране нужны руководители с ясным умом.

"Предлагаю вам, дорогой Дмитрий Анатольевич, ввести так называемый "сухой закон" для себя. Это будет очень полезно и выгодно вам лично, вашему окружению и даже стране. Трезвость – сильный выбор. И страна, как никогда, нуждается в трезвых и здравомыслящих руководителях", – сказал Тумашов.

Обращение активиста связано с визитом Дмитрия Медведева в Свердловскую область 2 марта. Члены организации "УрФО" в январе также обратились к Путину с просьбой ввести "сухой закон" в регионе из-за того, что слишком многие жители Свердловской, Челябинской и Курганской областей пристрастились к спиртным напиткам. Никаких действий власти за этим не последовало.

В РФ готовы применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию государства. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал "Известиям" 27 февраля. По его словам Медведева, им не нужен мир без России, а поставка оружия в Украину приведет к ядерному противостоянию и крушению человеческой цивилизации.

22 февраля Дмитрий Медведев заявил, что не понимает, почему люди в Польше пришли послушать чужого президента (Джо Байдена).