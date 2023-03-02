"Законная военная цель": Медведев угрожает странам НАТО из-за обучения солдат ВСУ

Бывший президент РФ утверждает, что участие западных инструкторов в подготовке украинских военнослужащих может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в войну на стороне Киева.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что государство можно признать участником военных действий в том случае, если кроме предоставления вооружения оно осуществляет обучение военнослужащих одной из сторон. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ, обучение инструкторами Североатлантического альянса украинских солдат может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в войну на стороне Украины.

Медведев указал на то, что канадские и немецкие специалисты помогают военнослужащим ВСУ осваивать управление танками Leopard на территории европейских государств. По его словам, если Украина получит современные истребители, которые будут обслуживаться на территории одной из стран Альянса, то это можно будет расценено как вступление НАТО в войну с РФ.

"Все лица, принимающие решения о поставках (ремонте) такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель", — утверждает Медведев.

Экс-президент РФ считает, что именно этот фактор якобы сдерживает западные страны от передачи Украине боевых самолетов.

Напомним, что 2 марта российское общественное движение "Трезвый УрФО" предложило Дмитрию Медведеву отказаться от алкоголя и ввести для себя "сухой закон". По словам главы проекта, России нужны руководители с ясным умом.

Ранее, 27 февраля, Дмитрий Медведев заявил, что в РФ готовы к применению ядерного оружия в случае возникновения угрозы существованию страны. Он также добавил, что поставки оружия в Украину приведут к ядерному противостоянию и краху человеческой цивилизации.

17 февраля зампредседателя Совбеза РФ также раскритиковал участников Давосского форума за то, что на конференции обсуждались поставки танков и другой бронетехники для ВСУ. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил о создании "танковой коалиции".