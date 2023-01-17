Генерал Пентагону відвідав об'єкти у Німеччині, на яких тренуються бійці ЗСУ (фото)

За словами журналістів, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі проведе у Європі тиждень. Генерал відвідає перевалочний пункт для доставки зброї до України, а також візьме участь у саміті на американській авіабазі у Рамштайні.

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У понеділок, 16 січня, начальник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі відвідав два об'єкти на території Німеччини, на яких тренуються військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом американських військових. Про це пише The Washington Post.

"Це не пересічна ротація, це один із тих моментів часу, коли, якщо ви хочете щось змінити, це те, що вам потрібно", — сказав генерал Марк Міллі про навчальну програму ЗСУ.

Зазначається, що українських солдатів було розміщено в баварській сільській місцевості в Графенвері ще у 2014 році після окупації Російською Федерацією Кримського півострова. Наразі там проходять тренування понад 600 військовослужбовців ЗСУ. Українських військових поселили у Кемп-Херсоні, названому на честь звільненого обласного центру.

Журналістам, які супроводжували Міллі в Німеччині, було заборонено вести зйомку, а також публікувати подробиці спілкування генерала з солдатами. Пізніше американські військові поділилися знімком, де Марк Міллі в оточенні колег спостерігає за навчаннями.

"Міллі жартував з українськими солдатами та запитував про їхній минулий і бойовий досвід, іноді англійською, а іноді через перекладача", — зазначиться в публікації.

[ + – ] Генерал Марк Міллі на полігоні у Німеччині

Після візиту до Графенвера генерал відвідав штаб у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де пройшла конференція за участі українських військовослужбовців. На зустріч не було допущено представників ЗМІ, подробиці про неї не розголошуються.

Генерал Міллі проведе в Європі тиждень

У WP зазначили, що Марк Міллі найближчим часом має намір відвідати об'єкт, який використовується як перевальний пункт для постачання зброї українським Збройним силам.

Американський генерал також планує зустрітися із високопоставленими військовими країн-союзників. Очікується, що Міллі буде присутнім на саміті Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, що відбудеться 20 січня.

Засідання проведе голова Міноборони США Ллойд Остін. У рамках заходу генсек НАТО Єнс Столтенбрег проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо про прибуття українських військовослужбовців на базу Форт Сілл в Оклахомі для освоєння зенітно-ракетного комплексу Patriot. Для бійців ЗСУ у Пентагоні розробили прискорену програму навчання.

Ще Фокус писав про те, що 16 січня Київ відвідала американська делегація, яку очолює заступник державного секретаря США Венді Шерман. Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів із союзниками спільний брифінг, розповівши про останні події, пов'язані з війною в Україні.

Ще ми писали про те, що голова Центрального розвідувального управління США Білл Бернс провів таємну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у січні 2023 року. За даними ЗМІ, голова ЦРУ відвідав Київ, щоб попередити українського лідера про замах на його життя.