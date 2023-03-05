Китаю придется сделать выбор, хочет ли он помочь Путину убивать украинцев, — Белый дом

По словам Джона Кирби, если Пекин заботит международная репутация, он не пойдет на поставки оружия России, хотя потенциально может двигаться в этом направлении.

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В Китае еще не решили, будут ли поставлять оружие России. Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США при Белом доме Джон Кирби в интервью "Голосу Америки", опубликованном 4 марта.

По словам Кирби, пока что Китай не предоставлял оружие Российской Федерации, но в Пекине не сняли этот вопрос с повестки. В Белом доме убеждены, что если КНР пойдет на такой шаг, это сильно ударит по ее положению в международном сообществе.

"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет встать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет это не соответствующим своим интересам", — отметил Кирби.

Координатор Совбеза заявил, что в США видят признаки того, что Китай потенциально может двигаться в вопросах поставки оружия Москве.

"Китаю предстоит сделать выбор. Президенту Си Цзиньпину предстоит сделать выбор. И мы настоятельно призвали его сделать правильный выбор, не облегчать господину Путину убийство невинных украинцев", — добавил Кирби.

Китай хочет поставить оружие России в обмен на военные технологии

3 марта британская газета The Economist писала, что в КНР были недовольным Кремлем из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликовали в США. Так, СМИ сообщали, что россияне вели переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных дронов, а также обнародовали сведения о переговорах о закупке боеприпасов.

По данным западных журналистов, взамен на поставки дронов и электронных компонентов Китай рассчитывает получить от Москвы технологии для ракетного двигателя РД-180, который потенциально может присутствовать в баллистических ракетах, и технологии для подводных лодок.

3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, что Россия имеет большое желание вовлечь не только Китай, но и другие страны, на которые пытается распространять свое влияние, в военный конфликт. Но Пекин занимает взвешенную и нейтральную позицию, что в данном случае абсолютно правильно. По его словам, Пекину нет смысла откровенно становиться на сторону Москвы, поскольку он понимает последствия такого шага.

Также The Economist писал, что Вооруженные силы Российской Федерации потеряли в войне против Украины более 9400 единиц техники, включая более 1500 танков. Из-за этого американская разведка начала фиксировать, что Китай рассматривает вопрос поставок оружия Москве.