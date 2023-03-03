Пекину проблемы не нужны: в СНБО оценили вероятность поставок в РФ оружия из Китая

По словам Алексея Данилова, Китай выступает с мирными инициативами как крупный геополитический игрок, но вместе с тем занимает взвешенную нейтральную позицию.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов скептически относится к возможности поставок вооружения в Россию из Китая. В интервью "РБК-Украина" 3 марта Данилов заявил, что Пекину нет смысла откровенно становиться на сторону Москвы, поскольку он понимает ему последствия такого шага.

Собеседник секретаря СНБО отметил, что в последнее время Китай выступает с так называемыми мирными инициативами. В связи с этим возникает вопрос, каковы риски того, что Китай открыто встанет на сторону РФ и предоставит свое вооружение, которое будет применено против Украины.

"Зачем Китай будет становиться на сторону России и поставлять ей оружие? Чтоб получить большие трудности, попасть под те или другие ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем", — ответил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что именно Кремль имеет большое желание вовлечь не только Китай, но и другие страны, на которые пытается распространять свое влияние, в военный конфликт. Но Пекин занимает взвешенную и нейтральную позицию, что в данном случае абсолютно правильно.

"Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", — подчеркнул Данилов.

Что касается мирных инициатив Пекина, то здесь следует учитывать стремления Китая выступить крупным геополитическим игроком и оказывать влияние на процессы, происходящие на мировой арене. Позиция Киева все же заключается в том, чтобы мировые лидеры называли войну в Украине — войной, но у каждого государства на этот счет есть свое мнение.

"Китай и так большой геополитический субъект, это большая страна с большим количеством населения, большим ВВП, которая оказывает влияние на определенные процессы в мире. Но еще раз подчеркиваю, у каждой страны свое видение, как они видят сегодняшнее развитие", — подытожил Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 3 марта прокомментировал позицию Александра Лукашенко относительно его отношений с Москвой. По его мнению, Лукашенко прекрасно понимает, что глава Кремля хочет его условно "изнасиловать", поэтому Путину вряд ли удастся "дожать" белорусского коллегу.