Пекіну проблеми не потрібні: у РНБО оцінили ймовірність поставок до РФ зброї з Китаю

За словами Олексія Данілова, Китай виступає з мирними ініціативами як великий геополітичний гравець, але водночас посідає виважену нейтральну позицію.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов скептично ставиться до можливості постачання озброєння до Росії з Китаю. В інтерв'ю "РБК-Україна" 3 березня Данілов заявив, що Пекіну немає сенсу відверто ставати на бік Москви, оскільки він розуміє йому наслідки такого кроку.

Співрозмовник секретаря РНБО зазначив, що останнім часом Китай виступає із так званими мирними ініціативами. У зв'язку з цим постає питання, якими є ризики того, що Китай відкрито встане на бік РФ і надасть своє озброєння, яке буде застосовано проти України.

"Навіщо Китай ставатиме на бік Росії і постачатиме їй зброю? Щоб отримати великі труднощі, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім", — відповів Данілов.

Секретар РНБО додав, що саме Кремль має велике бажання залучити не лише Китай, а й інші країни, на які намагається поширювати свій вплив у військовий конфлікт. Але Пекін займає виважену та нейтральну позицію, що в даному випадку абсолютно правильно.

"Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів", — підкреслив Данілов.

Щодо мирних ініціатив Пекіна, то тут слід враховувати прагнення Китаю виступити великим геополітичним гравцем і впливати на процеси, що відбуваються на світовій арені. Позиція Києва все ж таки полягає в тому, щоб світові лідери називали війну в Україні — війною, але кожна держава щодо цього має свою думку.

"Китай і так великий геополітичний суб'єкт, це велика країна з великою кількістю населення, більшим ВВП, яка впливає на певні процеси у світі. Але ще раз наголошую, у кожної країни своє бачення, як вони бачать сьогоднішній розвиток", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 3 березня прокоментував позицію Олександра Лукашенка щодо його відносин із Москвою. На його думку, Лукашенко чудово розуміє, що глава Кремля хоче його умовно "зґвалтувати", тому Путіну навряд чи вдасться "дотиснути" білоруського колегу.