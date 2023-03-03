Данілов розповів, чи зможе Путін втягнути Лукашенка у війну проти України

На думку секретаря РНБО, відкриття фронту з боку Білорусі є дуже небезпечним для України, проте Мінськ поки не готовий піти на такий крок.

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко не піддається на тиск президента Росії Володимира Путіна щодо вступу у війну проти України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю інформаційному порталу "РБК-Україна", опублікованому у п'ятницю, 3 березня.

"Незважаючи на те, що Путін постійно хоче його [Лукашенка] умовно "зґвалтувати", щоб він ухвалив ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", — заявив Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що білоруси не хочуть воювати проти українців. Це цінують у Києві та не планують військових операцій проти Білорусі.

"Для нас це дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з РФ. Я відокремлював би білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці і ми за це їм вдячні", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю для "РБК-Україна" Олексій Данілов заявив, що втрати росіян під Бахмутом у 7 разів перевищують втрати Збройних сил України.

Також Данілов розповів журналістам, що Росія сильно зменшила запаси високоточних ракет, тому в Кремлі відмовилися від витівки здійснити масований ракетний обстріл України на річницю повномасштабного наступу 24 лютого.