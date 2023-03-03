"Вони бережуть їх": Данілов розповів, чому 24 лютого не було масованого обстрілу України

Секретар РНБО переконаний, що в Росії залишилося мало високоточних ракет порівняно з тією кількістю, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

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Можливості Росії завдавати масованих ракетних обстрілів по містах України значно зменшилися з початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю агенції "РБК-Україна", опублікованому в п'ятницю, 3 березня.

Зокрема, як вважає Данілов, те, що росіяни не зробили масованого обстрілу на річницю вторгнення 24 лютого, свідчить про те, що в агресора помітно зменшилися запаси високоточних ракет.

"Ми неодноразово говорили, що в Росії залишається не так багато високоточних ракет, якими вони раніше вбивали наших дітей, жінок, цивільне населення. Вони зберігають ракети", — розповів Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що запаси ракет, що закінчуються, не означають, що Росія більше не обстрілюватиме українські міста або відмовиться від війни.

"Щодня здійснюють терористичні напади на наші міста — Харків, Херсон і багато інших міст, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Ракети долітають до Хмельницького та інших наших міст", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 3 березня заявив, що втрати росіян під Бахмутом у 7 разів перевищують втрати Сил оборони України.

Раніше, 2 березня, Олексій Данілов заявив, що підхід до вирішення питання деокупації Криму потрібно змінити з огляду на нинішні події в Україні. Йдеться про ухвалення нового указу президента чи внесення змін до чинного, де йдеться, що деокупувати півострів необхідно політико-дипломатичним шляхом.