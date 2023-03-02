Україна змінитиме стратегію деокупації Криму: Данилов озвучив деталі (відео)

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони, підхід до розв'язання питання повинен бути змінений, враховуючи поточні події в Україні. Зараз у документі йдеться про те, що півострів необхідно звільнити політико-дипломатичним шляхом.

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З огляду на всі події, що відбуваються на території України, необхідно змінити стратегію деокупації Криму. За ці зміни слід проголосувати на засіданні Ради національної безпеки. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у 2021 році 24 березня вийшов указ президента Володимира Зеленського "Про стратегію деокупації автономної республіки Крим та міста Севастополь". У документі йшлося, що розв'язувати це питання необхідно політико-дипломатичним шляхом.

Однак, як зазначив Данилов, з урахуванням усіх обставин, що відбуваються в Україні, потрібно переглянути стратегію та внести до неї зміни. Після голосування РНБО, президент Зеленський повинен видати або новий указ, або внести зміни до стратегії, що приймалася раніше.

Він також заявив, що велика кількість громадян України, які зараз перебувають на території окупованого Криму, будуть раді зустріти ЗСУ, а дехто навіть готовий допомогти.

"Нічого конспірологічного немає, ми працюємо з відповідними документами, щоб вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави", – додав Данилов.

[ + – ] Данилов про деокупацію Криму (дивитися з 0:10)

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО у себе в Twitter написав, що настав час переглянути стратегію звільнення окупованого росіянами Кримського півострова, оскільки тепер пріоритети дещо інші. Однак про що конкретно йдеться – не уточнив.

Крім того, Данилов пояснив, чому Київ не розриває відносин з Білоруссю. Росіяни роблять все, щоб армія РБ вторглася до України разом із ними. А Київ, за словами секретаря РНБО, намагається запобігти цій операції та уникнути "провокацій".

Також секретар РНБО розповів, як Україна готувалася до війни з Росією. Після вторгнення українські військові отримали трофейну карту псковських десантників із датою видачі – 20 лютого. Такі видають за до настання.