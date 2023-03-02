Глава РНБО вважає, що засоби деокупації Кримського півострова вимагають ретельного перегляду, насамперед зміни вимагають пріоритети у вирішенні цього питання.

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Настав час переглянути стратегію звільнення окупованого росіянами Кримського півострова, оскільки тепер пріоритети дещо інші. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сьогодні, 2 лютого.

"Стратегія деокупації Криму — час нової редакції", — написав він.

За словами Данілова, насамперед потрібно змінити "черговість засобів деокупації", маючи на увазі політико-дипломатичні, військові, економічні.

Про які пріоритети йдеться, в який бік їх потрібно міняти, Данілов не уточнив.

[ + – ] Данілов анонсував нову стратегію деокупації Криму

Нагадаємо, 23 лютого Данілов заявив, що вибухи в Маріуполі є наслідком того, що відстань до населених пунктів уже не має великого значення для українських збройних сил. Україна має відповідне озброєння для того, щоб діставати до віддалених російських позицій на нашій території.

До речі, два безпілотники в ніч проти 1 березня спробували атакувати військову частину росіян у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 березня коментував можливу військову операцію з повернення українського Криму. На його переконання, Київ сам вирішить, як відновити територіальну цілісність.

Кримський півострів можна звільнити завдяки завданням ударів по військовій інфраструктурі та об'єктах Чорноморського флоту, переконаний ексголовнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес.

Зазначимо, що на початку лютого Бен Годжес озвучував ключові умови для успішної деокупації українських теренів.