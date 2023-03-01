"Україна вирішить сама": генсек НАТО оцінив варіант силового повернення Криму

Єнс Столтенберг зазначив, що перед тим, як сісти за стіл переговорів, Україна має досягти військових успіхів, а потім вирішити — які умови їй прийнятні.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що президент РФ Володимир Путін розуміє єдину мову — єдність західних союзників і силу. У цьому контексті він прокоментував можливість військової операції з деокупації Криму та зазначив, що Україна сама вирішуватиме, як їй повернути територіальну цілісність і коли сідати за стіл переговорів. Про це генсек НАТО розповів 1 березня в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

Співрозмовник Столтенберга поставив питання про засоби відновлення міжнародно визнаних кордонів України і конкретно деокупацію кримського півострова. Генсек Альянсу відповів, що найкраще рішення при досягненні миру — це військова підтримка України, оскільки переговорний процес невід'ємно пов'язаний з тим, що відбувається на полі бою.

"Зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть прийняти. Наше завдання — підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою”, — заявив Столтенберг.

За його словами, завдання західних союзників надати військову допомогу, щоб Україна досягла успіхів на фронті, після чого Київ сам вирішить, які переговорні умови йому прийнятні.

Столтенберг додав, що Росія постійно готується до ще більшої війни, проводить мобілізацію з метою піти у новий наступ. Тому союзники надалі забезпечуватимуть ЗСУ для того, щоб вони відкинули російських загарбників.

"Боюсь, що єдина мова, яку розуміє президент Путін, — це наша єдність і сила. Саме з цієї причини ми повинні триматися разом", — підкреслив генсек.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 28 лютого заявив, що завершення війни в Україні не призведе до нормалізації відносин між Заходом та РФ. Він підкреслив, що у відносинах держав-членів Альянсу та Росії "назад дороги немає".

Колишній головнокомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес 27 лютого висловив думку про те, що українська армія зможе провести успішний контрнаступ і звільнити Крим уже в 2023 році. Для цього ЗСУ потрібно завдавати ударів по об'єктах супротивника в тилу за допомогою далекобійного озброєння.