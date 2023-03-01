"Украина решит сама": генсек НАТО оценил вариант силового возвращения Крыма

Йенс Столтенберг отметил, что перед тем, как сесть за стол переговоров, Украина должна добиться военных успехов, а затем решить — какие условия ей приемлемы.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что президент РФ Владимир Путин понимает единственный язык — единство западных союзников и силу. В этом контексте он прокомментировал возможность военной операции по деоккупации Крыма и отметил, что Украина сама будет решать, как ей вернуть территориальную целостность и когда садиться за стол переговоров. Об этом генсек НАТО рассказал 1 марта в интервью литовскому телеканалу LRT.

Собеседник Столтенберга задал вопрос о средствах по восстановлению международно признанных границ Украины и конкретно деоккупации крымского полуострова. Генсек Североатлантического союза ответил, что лучшее решение при достижении мира — это военная поддержка Украины, поскольку переговорный процесс неотъемлемо связан с тем, что происходит на поле боя.

"В конечном счете, война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны будут решить, каковы условия переговоров и что они могут принять. Наша задача — поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя", — заявил Столтенберг.

По его словам, задача западных союзников предоставить военную помощь, чтобы Украина добилась успехов на фронте, после чего Киев сам решит, какие переговорные условия ему приемлемы.

Столтенберг добавил, что Россия постоянно готовится к еще большей войне, проводит мобилизацию с целью пойти в новое наступление. Поэтому союзники будут в дальнейшем обеспечивать ВСУ для того, чтобы они отбросили российских захватчиков.

"Боюсь, что единственный язык, который понимает президент Путин — это наше единство и сила. Именно по этой причине мы должны держаться вместе", — подчеркнул генсек.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля заявил, что завершение войны в Украине не приведет к нормализации отношений между Западом и РФ. Он подчеркнул, что в отношениях государств-членов Альянса и России "назад дороги нет".

Бывшие главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес 27 февраля высказал мнение о том, что украинская армия сможет провести успешное контрнаступление и освободить Крым уже в 2023 году. Для этого ВСУ нужно наносить удары по объектам противника в тылу с помощью дальнобойного вооружения.