Глава СНБО считает, что средства деокупации Крымского полуострова требуют тщательного пересмотрения, в первую очередь изменения требуют приоритеты в решении этого вопроса.

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Пришло время пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, так как теперь приоритеты несколько иные. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сегодня, 2 февраля.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции", – написал он.

По словам Данилова, впервую очередь нужно изменить "очередность средств деоккупации" имея в виду политико-дипломатические, военные, экономические.

О каких приритетах идет речь, в какую сторону их нужно менять, Данилов не уточнил.

[ + – ] Данилов анонсировал новую стратегию деоккупации Крыма

Напомним, 23 февраля Данилов заявил, что взрывы в Мариуполея являются следствием того, что расстояние до населенных пунктов уже не имеет большого значения для украинских вооруженных сил. Украина обладает соответствующим вооружением для того, чтобы доставать до отдаленных российских позиций на нашей территории.

К слову, два беспилотника в ночь на 1 марта попытались атаковать воинскую часть россиян во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 марта комментировал возможную военную операцию по возврату украинского Крыма. По его убеждению, Киев сам решит, как восстановить территориальную целостность.

Крымский полуостров можно освободить благодаря нанесению ударов по военной инфраструктуре и объектам Черноморского флота, убежден экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Отметим, что в начале февраля Бен Ходжес озвучивал ключевые условия для успешной деоккупации украинских территорий.