"Перші дзвіночки": Данілов розповів, як Україна готувалася до війни з Росією

Після вторгнення українські військові отримали трофейну карту псковських десантників із датою видачі — 20 лютого. Такі видають за день до наступу.

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Україна була готова до повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про вжиті заходи під час марафону "Радіо Свобода".

Він нагадав, що війна розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, але тоді загарбники не отримали гідної відсічі. З 2020 року українські спецслужби активно вистежували російських агентів і боролися з медіа, які розповсюджують пропаганду, а незадовго до повномасштабного вторгнення в Україні запровадили надзвичайний стан.

"Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року, — зазначив Олексій Данілов. — Ми готували країну до війни. Ми вважали, що ми зробили велику роботу, щоб наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине".

Секретар РНБО додав, що керівництво України розглядало кілька сценаріїв початку війни. Вже після вторгнення українські військові отримали карту однієї з частин псковських десантників, де були вказані маршрути просування й дата видачі — 20 лютого. Як пояснив Олексій Данілов, такі мапи військовим видають за день до початку бойових дій.

"Це було перекреслено, і потім стояла друга дата: 22 лютого", — повідомив він.

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23 лютого в ефірі телемарафону Олексій Данілов прокоментував вибухи в Маріуполі. За його словами, зараз армія України має озброєння, здатне добивати навіть до найдальших позицій ЗС РФ на окупованих територіях.

Фокус також писав, як змінився світ після початку вторгнення Росії до України 24 лютого. Не лише українці, а й Захід зіштовхнувся з глобальними проблемами, які торкнулися енергії, інфраструктури, захисту даних і соціальної політики.