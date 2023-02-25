"Первые колокольчики": Данилов рассказал, как Украина готовилась к войне с Россией

После вторжения украинские военные получили трофейную карту псковских десантников с датой выдачи — 20 февраля. Такие выдают за день до наступления.

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Украина была готова к полномасштабному вторжению России, которое началось 24 февраля 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о принятых мерах во время марафона "Радио Свобода".

Он напомнил, что война началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, но тогда захватчики не получили достойного отпора. С 2020 года украинские спецслужбы активно выслеживали российских агентов и боролись с медиа, распространяющих пропаганду, а незадолго до полномасштабного вторжения в Украине ввели чрезвычайное положение.

"Первые колокольчики начались 30 октября 2021 года", — отметил Алексей Данилов. — "Мы готовили страну к войне. Мы считали, что мы сделали большую работу, чтобы наше общество было готово к войне. Оно было едино".

Секретарь СНБО добавил, что руководство Украины рассматривало несколько сценариев начала войны. Уже после вторжения украинские военные получили карту одной из частей псковских десантников, где были указаны маршруты продвижения и дата выдачи — 20 февраля. Как объяснил Алексей Данилов, такие карты военным выдают за день до начала боевых действий.

"Это было перечеркнуто, и потом стояла вторая дата: 22 февраля", — сообщил он.

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23 февраля в эфире телемарафона Алексей Данилов прокомментировал взрывы в Мариуполе. По его словам, сейчас армия Украины обладает вооружением, способным добивать даже до самых дальних позиций ВС РФ на оккупированных территориях.

Фокус также писал, как изменился мир после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Не только украинцы, но и Запад столкнулся с глобальными проблемами, которые коснулись энергии, инфраструктуры, защиты данных и социальной политики.