Все стало оружием: энергия, данные, инфраструктура, миграция. Как изменился мир после 24 февраля

Результаты, которых Россия достигла через год полномасштабного вторжения, стали для нее катастрофическими. Впрочем, не могут быть полностью удовлетворены и противники РФ — самая масштабная в XXI веке война обнажила немало проблем, с которыми столкнулись западные демократии. Как изменилась наша планета после 24 февраля 2022 года, исследовал Фокус.

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После падения Берлинской стены многие аналитики и философы провозгласили "конец истории" — периода жизни человечества, когда будущее определялось противостоянием различных систем и жизненных укладов. Казалось, что будущее мира будет определять либеральная повестка дня, а окончательное распространение идей индивидуализма и свободного рынка по всем уголкам мира — только вопрос времени. И все это будет происходить под безопастностным зонтиком США, которые охотно взяли на себя роль мирового полицейского и одновременно судьи. Отныне ожидалось, что войн в классическом понимании больше не будет, а останутся только полицейские операции по наказанию нарушителей определенных норм международного права.

[ + – ] США и ЕС действительно консолидировались против российской агрессии Фото: Pexels

Сразу следует отметить, что в полной мере такая система заработала только в Западной Европе, где действительно воцарился мир, а на Балканах, где теплились этнические конфликты, была проведена военная операция, в ходе которой НАТО успешно справилось с отведенной ему ролью полицейского.

В остальном мире ситуация развивалась несколько сложнее. На постсоветском пространстве загорались сепаратистские движения, выливавшиеся в замороженные конфликты. Удачные с военной точки зрения интервенции США и их союзников на Ближнем Востоке вылились в развертывание сетей террористических групп. В конце концов, они атаковали сами США 11 сентября 2001 года. Это был первый мощный удар по концепции "конца истории". Однако тогда популярна была идея, что только терроризм может быть единственной формой протеста детерминированным процессам распространения рыночной экономики и личной свободы. Еще в начале XXI века казалось невероятным, что в мире может появиться система, которая бросит вызов этому вроде бы безальтернативному варианту мирового развития.

История не закончилась, она творится каждый день

Однако финансовый кризис 2007 года нанес очередной удар по авторитету свободного рынка. Рост стоимости энергоресурсов привел к откату истории. В мире, где весомую роль играет не добавленная стоимость (продукт умственной деятельности человека), а ресурсы (контроль за ними — продукт волюнтаризма), на авансцену выходят диктаторы. Фактический провал Арабской весны (в странах, где произошли революции, сменились лица у власти, а не сами системы) перевел "мяч на поле" автократий. Ведь теперь не авторитарные режимы постепенно меняли автократические — тот самый определенный ход истории, которая должна была закончиться, а наоборот — один за другим начали рушиться демократические режимы.

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Тенденция была сломана, а вектор — изменен. Десятые годы XXI века действительно можно назвать триумфом авторитаризма — восстановление авторитарного правления во всех арабских странах, где оно было свергнуто в 2011 году (Тунис, откуда все началось, продержался до 2022 года), военные перевороты в африканских и азиатских странах, реванш реакций и Грузии.

Апогеем краха веры в неизбежность торжества демократии во всем мире стал вывод американских войск из Афганистана, что привело к падению демократического правительства в этой стране и возвращению к власти именно той силы, которую американцы свергли более 20 лет назад. Цикл завершился. История была переиграна, и после двух десятилетий кровавой борьбы Афганистан вернулся к тому состоянию, в котором он встретил XXI век — во власти Талибана.

Украина не позволила истории развернуться

Собственно, Украина — едва ли не единственная страна в мире, которая существенно выделялась из этой тенденции. Путь в сторону демократии и евроинтеграции, на который наше государство стало с обретением независимости, не изменился. Его конечной точкой должен стать разрыв с колониальным прошлым и принятие свободы инициативы, рыночной экономики и признание прав человека наивысшей ценностью. Наш народ дважды подтверждал свой выбор в 2004 и 2014 годах. В дальнейшем этот выбор не претерпел существенных корректив. Да, были промедления и многочисленные трудности, однако существенного отступления назад не произошло.

[ + – ] Украина была обречена стать ареной борьбы между различными системами, идеологиями, а самое важное — концепциями видения организации и функционирования общества в мире Фото: Pexels

Украина стояла поперек горла всем, кто стремился развернуть историю назад и разделить мир на зоны влияния и волюнтарского контроля за ресурсами. Поэтому на самом деле наше государство было обречено на то, чтобы стать ареной борьбы между различными системами, идеологиями, а самое важное — концепциями видения организации и функционирования общества в мире.

Две системы, две идеи, два полюса

Борьба происходила между обеими точками зрения. Первая, которую условно представляют демократии во главе с США, следует идее, что мир составляет единую глобальную общность, которая базируется на общечеловеческих ценностях, а именно:

Свобода творчества и инициативы.

Материальное производство базируется на свободном равном доступе к ресурсам, а основная добавленная стоимость создается человеческим (иногда искусственным) интеллектом.

Любые общественные объединения базируются исключительно на добровольных началах и создаются для удовлетворения базовых прав и потребностей индивида.

С другой стороны, автократии, мнение которых представляют Китай и Россия, считают общечеловеческими совсем другие ценности:

Основная цель жизни человека – преданность высшей идее, быть надежным винтиком общественного механизма.

Высшей формой организации общества является государство, олицетворяющее стремление человека быть частью чего-то великого, испытывать принадлежность к социуму.

Материальное производство является вторичным для деятельности человека, и его предназначением является только обеспечение его физического выживания. Оно, как и другие основные ресурсы, должно быть подконтрольно государству.

Обе стороны противостояния ожидали, что большая война приведет к окончательной победе одной из них и показательному краху другой. С одной стороны, провал в несколько раз большей российской армии действительно демонстрирует ничтожность идей эффективности государственного принуждения и централизованной системы распределения ресурсов, однако с другой стороны именно на высшей идее удержалось и продолжает до сих пор держаться украинское общество. Ведь что еще может побуждать людей безоглядно жертвовать собой, как не преданность другим людям?

На самом деле все сложнее и разнообразнее

На самом деле, за год войны ее промежуточным результатом стало усиление обоих лагерей (Россия ослабла, однако другие автократии теперь сплачиваются вокруг Китая, так же, как демократии — вокруг США). Глава французского исследовательского центра FMES Пьер Разу уверен, что война непременно переформатирует мир, хотя бы в короткой перспективе. Также важным следствием войны стало выделение сегментации мира – многие страны пытаются пройти между капельками, и им это удается. Европейский комиссар по внешней политике Жозеп Боррель заявил в декабре 2022 года: "Мы перешли в неупорядоченный многополярный мир, где стало оружием: энергия, данные, инфраструктура, миграция".

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Оказалось, что важнейшим следствием краха двухполюсного мира в 1991 году стала не глобализация в рамках одной системы-победительницы, а разделение геополитической карты мира на несколько меньших лагерей, каждый из которых претендует на роль отдельных цивилизаций. Так, явное доминирование сразу захватили США и их единомышленники. Однако наслаждаться лаврами победителей им суждено было всего несколько десятилетий. В свете софитов своего триумфа они и не заметили, как на задворках западной цивилизации возникли несколько разных групп стран, каждая из которых исповедует свои, несколько отличные от общепринятых, ценности.

Пока основные взгляды были направлены на Китай, Россию и их союзников — КНДР, Иран, Сирию, Венесуэлу, недалеко от них выросла Индия и целый арабский мир, за доминирование в котором борются Иран и Саудовская Аравия. Они образовали новое понятие "Глобального Юга". Свой колорит присутствует в развитии стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Отдельно свои особые ценности исповедуют "Азиатские тигры".

[ + – ] Результаты, которых Россия достигла за год полномасштабного вторжения, стали для нее катастрофическими. Фото: Pexels

До поры до времени все эти тенденции не были заметны невооруженным глазом. Гораздо легче было делить мир по принципу демократии/автократии. На самом деле, эти две модели можно подвергнуть многочисленным вариациям, образующим новые формы правления и, что особенно важно, модели поведения. Ведь нельзя сказать, что режимы в Северной Корее, Иране, Саудовской Аравии и Южном Судане идентичны? А между тем, все они авторитарны. То же касается в целом демократических Бразилии, Норвегии, Индии и Японии.

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Здесь важно отметить, что, с одной стороны, способ формирования государственной власти не обязательно определяющий для формирование стиля жизни, а с другой (особенно актуально это в отношении авторитарных режимов) — многое зависит от конкретных личностей и предыстории установления режима.

Пока мир был мирным, все эти различия были не очень заметными. Экономистка и эксперт по санкциям Агата Демаре считает, что тенденция к фрагментации мира появилась еще до войны, однако с 2020 года человечество пережило двойной шок – сначала пандемия, а затем война, и это ускорило центробежные процессы. Всем пришлось выбирать, как реагировать. И здесь каждый принял свое решение:.

Четко выкристаллизовался Глобальный Запад – НАТО, к которому добавились еще несколько европейских стран и Азиатские тигры.

Глобальный Юг попытался извлечь максимальные выгоды для себя.

Южная Америка отреагировала на заокеанский конфликт только дипломатически, в целом сохраняя нейтралитет.

Так называемый Глобальный Восток – страны в сфере влияния Китая, в частности, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также некоторые страны Африки. "Черный континент" так и не стал полностью субъектным, разделившись на сферу влияния США и КНР. Соревнование обоих гегемонов за влияние на эти страны отмечает глава Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета, почетный профессор Пол Дибб.

Все эти вещи критичны для Украины, однако не всегда значимы для стран, расположенных по ту сторону земного шара. Однако все существенно изменится, если глобальный мир окончательно разлетится на обломки, которые выкристаллизовала война. Ведь когда по тому же принципу будут заключены военные, торговые союзы, и самое важное — ценностные интеграционные объединения. Есть вероятность, что дальнейшая свободная торговля и перемещение людей станут возможны только внутри этих альянсов. И тогда изменения в мире станут заметны даже простым обывателям.

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