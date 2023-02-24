Война решила. 10 событий, которые стали возможны после 24 февраля 2022

Во время войны Украина не только сражается, но и меняется. Поданы заявки для вступления в Европейский Союз и НАТО, сформирована одна из самых сильных армий Европы. О стойкости и смелости украинцев говорят все ключевые политики и мировые медиа. Многое из перечисленного казалось накануне полномасштабного вторжения невозможным.

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Вступление Украины в ЕС стало реальным

Еще год-полтора назад перспективы вступления Украины в ЕС были довольно туманны – европейские лидеры не заявляли, что двери закрыты, но всегда оговаривались: придется подождать лет десять-двадцать. Они признавали — да, Украина старается приблизиться к западным стандартам, но работы слишком много – должен быть продемонстрирован значительный прогресс в области борьбы с коррупцией, судебной реформы, усиления надежности границ и решения вопроса мигрантов.

28 февраля 2022 года изменилось многое. "Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины", – в этот день, спустя пять дней после вторжения, написал спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. В тот момент многие понимали, что заявление Украины — это политическое заявление. Но уже вскоре Украина взялась выполнять дорожную карту.

[ + – ] Большинство граждан ЕС сегодня не против вступления Украины в Евросоюз Фото: Pexels

Сегодня, согласно соцопросам, 79,4% украинцев поддерживают идею членства Украины в ЕС.

Но самое главное – поддержка идеи вступления Украины в Европейский Союз значительно возросла среди граждан ЕС. Большинство граждан ЕС, причем даже традиционно скептически настроенных, сказали, что они не против вступления Украины в Евросоюз. Под натиском граждан политики — например, в Германии — тоже высказались "за".

"День, когда Украина стала кандидатом, стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС", – сказала президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время недавнего визита в Киев. Она лично привезла в Украину два основных месседжа. Первый – позитивный: Украина однажды станет членом Евросоюза, ЕС к этому политически готов. Второй – Украина не должна переоценивать возможности, все требования необходимо выполнять.

Вступление в НАТО: сроки назовут в июле

"Что касается Украины, позиция НАТО не изменилась. Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас внимание уделяется обеспечению победы Украины в войне", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневного заседания министров обороны стран — членов Альянса, состоявшегося 14-15 февраля в Брюсселе.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса", – сказал тогда президент Владимир Зеленский.

Социологи говорят, что 49% украинцев сегодня определяют НАТО как лучшую гарантию безопасности для Украины.

И если для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить ряд вполне конкретных критериев, то вступление в НАТО – это, скорее, политическое решение. Теоретически стать членом Альянса можно очень быстро, если на то существует политическая воля всех 30 стран-участниц. В документах Североатлантического альянса отсутствует четкий перечень критериев, которым должен соответствовать кандидат для приглашения к членству.

"Заявка находится на рассмотрении. Ближайшее место, где ее могут обсуждать – Вильнюсский саммит НАТО, который запланирован на 11-12 июля этого года. Соответственно, к этому моменту должен быть сформирован проект решения Вильнюсского саммита, где должна быть та или иная реакция", – предполагает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Реформы идут, но не впечатляют

Большинство украинцев считают правильным, что Евросоюз требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении в блок.

Желание стать членом ЕС и НАТО заставляет Украину двигаться по пути реформ: в области юстиции, выполнении стратегии борьбы с коррупцией и судебной реформы. Конечно, сегодня сложно сказать, что это движение происходит комплексно и довольно быстро. Все-таки в Украине война. И она как раз заставляет украинскую власть давать обещания реформироваться и в то же время позволяет растягивать эти обещания во времени и выполнять в полсилы. Европейцы говорят – сроки выполнения реформ не важны, главное – качество.

Не так давно Еврокомиссия оценила прогресс реформ в Украине по 33 главным показателям. Средний полученный бал – 2,16 из 5 возможных. Максимальный балл Украина не получила ни в одном секторе. Эксперты отмечают, что этого уровня сложно достичь на этапе кандидатства, 4 баллов может быть достаточно для закрытия переговоров по отдельному разделу. Пока же Украина имеет хороший уровень подготовки только в секторах энергетики, таможенного союза, внешних связей и внешней политики безопасности и обороны. Не оценивался показатель по судебной реформе. А он как раз основной для начала переговоров о вступлении.

Европейцы отмечают, что Зеленский выступает за реформу, но ему не хватает сил ее реализовать. Ликвидация скандального Окружного админсуда Киева не завершена, Высшая квалификационная комиссия судей, которая должна назначать новых служителей Фемиды, не сформирована, одобренный закон об отборе судей Конституционного суда не отвечает требованиям Венецианской комиссии.

Сильная армия. Как меняются ВСУ

Накануне 24 февраля Вооруженные силы Украины уже были профессиональным военным формированием с опытом ведения боевых действий. Но 2022-й год стал настоящим вызовом украинской армии. Ее действия за год высоко оценили политики и военные руководители стран-партнеров. Она с успехом отражает атаки некогда "второй армии мира", несмотря на ее численное, экономическое превосходство и главное – бесконечные запасы боеприпасов и артиллерии, доставшиеся РФ еще с советских времен.

Армия Украины меняется.

Во-первых, ее численность возросла. Министр Алексей Резников иногда называет украинскую армию "миллионным войском", хотя и оговаривается, что речь идет о всех представителях сил безопасности. На самом же деле количество бойцов ВСУ увеличилось примерно втрое – с 246 тысяч человек (в конце 2021-го) до 700 тысяч. Это произошло за счет мобилизации, объявленной в первый день полномасштабного вторжения. Ныне армия Украины — одна из самых многочисленных в Европе.

Во-вторых, изменился подход. ВСУ отходят от советских догм ведения атакующих операций и переходят к "креативной войне", когда наносится ущерб тыловому обеспечению, складам с боекомплектами, оперативно-тактическим штабам. В то время как российская армия все еще воюет по принципам Второй мировой войны.

[ + – ] Украинская армия успешно отражает атаки некогда "второй армии мира" Фото: Getty Images

В этом году Вооруженные силы Украины стали институтом, который пользуется высоким уровнем доверия. По данным Центра Разумкова, 96% украинцев доверяют армии и ее руководству.

Система Patriot и истребители

О системах противовоздушной обороны NASAMS, IRIS-T, Patriot и многих других единицах западного вооружения накануне вторжения можно было только услышать из уст военных экспертов, которые рассуждали, что Украине вряд ли доверят такую технику. Широкомасштабное вторжение и успехи украинской армии на фронте ускорили поставки оружия западными партнерами. Со временем образовалась так называемая танковая коалиция, а некоторые страны объявили о возобновлении производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Ныне президент Украины и другие высокие украинские чиновники активно говорят о необходимости предоставить Украине дальнобойное оружие и истребители. И вопрос не столько в мощностях, сколько в политике.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости предоставить Украине дальнобойное оружие и истребители Фото: Getty Images

"Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится эта агрессия России, и мы вернем Европе уверенный мир", — сказал недавно Владимир Зеленский в Париже.

Эксперты уверены: вопрос авиации – в работе. Украина пока не получила окончательный ответ. Но многие предполагают, что он будет положительным. Возможно, сначала Польша и Словакия передадут Украине МиГи, а потом будут американские F-16 или шведские Gripen. А возможно, это будет процесс параллельный.

Россия и Беларусь – враги

93% украинцев считают Россию главным врагом Украины. Еще 56% причисляют к врагам Беларусь. Накануне 24 февраля 2022, несмотря на продолжающуюся с 2014 года агрессию, цифры были как минимум на треть меньше.

Эксперты говорят, что причина такого отторжения в том, что ранее война касалась жителей лишь двух областей, а теперь зацепила многих в стране – в каждой второй семье кто-то воюет, среди знакомых у многих есть раненые или погибшие, миллионам людей пришлось покинуть свои дома из-за угрозы оккупации.

[ + – ] Рождественское Дерево Победы в Ивано-Франковске. Сегодня в каждой второй семье кто-то воюет, среди знакомых у многих есть раненые или погибшие, миллионам людей пришлось покинуть свои дома из-за угрозы оккупации Фото: Getty Images

Перспектива вернуть Крым

"Отвоевание" Крыма началось в головах людей", – не так давно сказал Владимир Зеленский. Еще совсем недавно вопрос деоккупации Крыма чаще выносился за скобки. Многие рассуждали о том, как можно освободить части Донецкой и Луганской областей, но не полуостров, за восемь лет заселенный гражданами РФ.

Ныне все чаще можно услышать о нескольких путях освобождение Крыма – военном, дипломатическом и гибридном. И все чаще представители Украины и западных партнеров говорят, что ВСУ освободят Крым.

Например, главный разведчик страны Кирилл Буданов отмечает: "Все началось в Крыму в 2014 году, и там все закончится". А бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в конце января 2023 года спрогнозировал, что в ближайшие несколько месяцев Украина может создать условия для освобождения Крымского полуострова. На днях Ходжес пояснил: пока Россия удерживает Крым, Украина не будет в безопасности. В частности, в таких условиях государство не сможет полностью восстановить экономику, ведь не сможет использовать порт Мариуполя.

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В результате боевых действий дороги, ведущие в Крым, находятся в радиусе действия украинских огневых мощностей, в том числе ракетных систем HIMARS, а приоритетом остается нарушение логистики и снабжения полуострова – разрушение так называемого Крымского моста, который связывает оккупированные территории с Россией. Напомним, в октябре на Крымском мосту раздался мощный взрыв, частично его разрушивший.

Национальная идея

Несмотря на то, что Украина стремится в НАТО и ЕС, после полномасштабного вторжения все чаще стала звучать идея, что к мнению Украины нельзя не прислушиваться. Украина из объекта мировой политики превратилась в субъект. Если раньше еще можно было сомневаться, а не ведутся ли какие-то переговоры об Украине без Украины, то сегодня Украина пытается диктовать свою политику. Возможно, в самом начале вторжения президент Франции Макрон или канцлер Шольц еще задумывались, как бы уговорить Украину сохранить президенту РФ Владимиру Путину лицо, договориться о компромиссах, но сегодня очевидно, что никакие разговоры за спиной у Украины невозможны.

Национальная идея Украины сегодня состоит в том, чтобы самой определять идеи своего лучшего будущего, выбирать себе партнеров и иметь право бить врага.

Церковный вопрос

Несколько месяцев назад впервые за два года после президентской кампании Владимир Зеленский обратил внимание на дела церковные. Ранее он считал, что религиозные вопросы – не его тема. И вот в одном из осенних разговоров с журналистами президент Украины сказал, что все-таки хотел разобраться, чтобы быть "справедливым в решениях". В тот момент по Украине уже прокатилась волна обысков в приходах УПЦ (МП), в результате которых была изъята пророссийская литература и задержаны священники.

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Кульминацией стало то, что Министерство культуры не продлило договор аренды так называемой Верхней лавры – музейной части Киево-Печерской лавры. Ее считают неформальной столицей восточнославянского православия – Русская православная церковь (да и российские власти) всегда декларировала, что Киево-Печерская лавра – ее духовный центр. Ныне в Успенском соборе и трапезной служат представители Православной церкви Украины.

Украина как бренд

Весь мир примеряет желто-синие цвета. Президенты надевают галстуки и значки в в тон украинского флага, первые леди многих государств – платья. Украинские музыканты выигрывают "Евровидение", украинские литераторы побеждают в литературных конкурсах, а украинским правозащитникам присуждают Нобелевскую премию.

[ + – ] Граффити в освобожденном Херсоне: "С нами Бог и атаман Залужный" Фото: Getty Images

В 2022-м не было ни одного большого политического, экономического или культурного события, где не звучал бы голос Украины. В большинстве случаев — президента Владимира Зеленского. Его, как и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, авторитетные мировые СМИ не раз признавали Людьми года. Например, Зеленский и Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Сегодня иностранцы уже не переспрашивают, является ли Украина частью России, а стараются произнести слово магическое слово "паляныця". Как свидетельствуют аналитики платформы для изучения языков Duolingo, украинский язык вообще становится популярным. Они отмечают: "Основной тенденцией 2022 стал глобальный всплеск количества людей, которые изучают украинский язык" – во всем мире в знак солидарности его стали изучать 1,3 миллиона человек.