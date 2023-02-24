Війна вирішила. 10 подій, які стали можливими після 24 лютого 2022 року

Під час війни Україна не лише бореться, а й змінюється. Подано заявки для вступу до Європейського Союзу та НАТО, сформовано одну з найсильніших армій Європи. Про стійкість та сміливість українців говорять усі ключові політики та світові медіа. Багато з перерахованого здавалося напередодні повномасштабного вторгнення неможливим.

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Вступ України до ЄС став реальним

Ще рік-півтора тому перспективи вступу України до ЄС були досить туманними – європейські лідери не заявляли, що двері зачинені, але завжди застерігали: доведеться почекати років десять-двадцять. Вони визнавали — так, Україна намагається наблизитись до західних стандартів, але роботи надто багато — має бути продемонстрований значний прогрес у сфері боротьби з корупцією, судової реформи, посилення надійності кордонів та вирішення питання мігрантів.

28 лютого 2022 року багато що змінилося. "Історичний документ. Заявка на членство в Європейському союзі, підписана президентом України", – цього дня, через п'ять днів після вторгнення, написав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. На той момент багато хто розумів, що заява України — це політична заява. Але вже невдовзі Україна взялася виконувати дорожню карту.

[ + – ] Більшість громадян ЄС сьогодні не проти вступу України до Євросоюзу Фото: corona-wave

Сьогодні, згідно з соцопитуваннями, 79,4% українців підтримують ідею членства України в ЄС.

Але найголовніше — підтримка ідеї вступу України до Європейського Союзу значно зросла серед громадян ЄС. Більшість громадян ЄС, до того ж навіть традиційно скептично налаштованих, сказали, що вони не проти вступу України до Євросоюзу. Під тиском громадян політики — наприклад, у Німеччині — також висловилися "за".

"День, коли Україна стала кандидатом, став новим початком для України, а також став новим початком для ЄС", — сказала президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Києва. Вона особисто привезла в Україну два основні меседжі. Перший — позитивний: Україна колись стане членом Євросоюзу, ЄС до цього політично готовий. Друге — Україна не повинна переоцінювати можливості, всі вимоги необхідно виконувати.

Вступ до НАТО: терміни назвуть у липні

"Щодо України, позиція НАТО не змінилася. Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз увага приділяється забезпеченню перемоги України у війні", — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн — членів Альянсу, що відбувся 14-15 лютого у Брюсселі.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. "Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Північноатлантичного альянсу", — сказав тоді президент Володимир Зеленський.

Соціологи кажуть, що 49% українців сьогодні визначають НАТО як найкращу гарантію безпеки для України.

І якщо для вступу до ЄС Україні необхідно виконати низку цілком конкретних критеріїв, то вступ до НАТО — це скоріше політичне рішення. Теоретично стати членом Альянсу можна дуже швидко, якщо існує політична воля всіх 30 країн-учасниць. У документах Північноатлантичного альянсу немає чіткого переліку критеріїв, яким повинен відповідати кандидат для запрошення до членства.

"Заявка знаходиться на розгляді. Найближче місце, де її можуть обговорювати — Вільнюський саміт НАТО, який запланований на 11-12 липня цього року. Відповідно, до цього моменту має бути сформований проєкт рішення Вільнюського саміту, де має бути та чи інша реакція", — припускає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Реформи йдуть, але не вражають

Більшість українців вважають за правильне, що Євросоюз вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ до блоку.

Бажання стати членом ЄС та НАТО змушує Україну рухатися шляхом реформ: у галузі юстиції, виконання стратегії боротьби з корупцією та судової реформи. Звичайно, сьогодні важко сказати, що цей рух відбувається комплексно та досить швидко. Все-таки в Україні війна. І вона якраз змушує українську владу давати обіцянки реформуватись і водночас дозволяє розтягувати ці обіцянки у часі та виконувати у півсили. Європейці кажуть — терміни виконання реформ не є важливими, головне — якістю.

Нещодавно Єврокомісія оцінила прогрес реформ в Україні за 33 головними показниками. Середній отриманий бал — 2,16 із 5 можливих. Максимального балу Україна не отримала в жодному секторі. Експерти зазначають, що цього рівня складно досягти на етапі кандидатства, 4 бали може бути достатньо для закриття переговорів по окремому розділу. Поки що Україна має хороший рівень підготовки лише у секторах енергетики, митного союзу, зовнішніх зв'язків та зовнішньої політики безпеки та оборони. Не оцінювався показник із судової реформи. А він якраз основний для початку переговорів про вступ.

Європейці зазначають, що Зеленський виступає за реформу, але не вистачає сил її реалізувати. Ліквідацію скандального Окружного адмінсуду Києва не завершено, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має призначати нових служителів Феміди, не сформовано, схвалений закон про відбір суддів Конституційного суду не відповідає вимогам Венеціанської комісії.

Сильна армія. Як змінюються ЗСУ

Напередодні 24 лютого Збройні сили України вже були професійним військовим формуванням із досвідом ведення бойових дій. Але 2022 рік став справжнім викликом української армії. Її дії за рік високо оцінили політики та військові керівники країн-партнерів. Вона з успіхом відбиває атаки колись "другої армії світу", незважаючи на її чисельну, економічну перевагу та головне — нескінченні запаси боєприпасів та артилерії, які дісталися РФ ще з радянських часів.

Армія змінюється.

По-перше, її чисельність зросла. Міністр Олексій Резніков іноді називає українську армію "мільйонним військом", хоч і уточнює, що йдеться про всіх представників сил безпеки. Насправді кількість бійців ЗСУ збільшилася приблизно втричі — з 246 тисяч осіб (наприкінці 2021-го) до 700 тисяч. Це сталося за рахунок мобілізації, оголошеної першого дня повномасштабного вторгнення. Нині армія України — одна з найчисленніших у Європі.

По-друге, змінився підхід. ЗСУ відходять від радянських догм ведення атакуючих операцій і переходять до "креативної війни", коли завдається шкода тиловому забезпеченню, складам з боєкомплектами, оперативно-тактичним штабам. У той час, як російська армія все ще воює за принципами Другої світової війни.

[ + – ] Українська армія успішно відбиває атаки колись "другої армії світу" Фото: Getty Images

Цього року Збройні сили України стали інститутом, який має високий рівень довіри. За даними Центру Разумкова, 96% українців довіряють армії та її керівництву.

Система Patriot та винищувачі

Про системи протиповітряної оборони NASAMS, IRIS-T, Patriot та багато інших одиниць західного озброєння напередодні вторгнення можна було лише почути з вуст військових експертів, які міркували, що Україні навряд чи довірять таку техніку. Широкомасштабне вторгнення та успіхи української армії на фронті прискорили постачання зброї західними партнерами. Згодом утворилася так звана танкова коаліція, а деякі країни оголосили про відновлення виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Нині президент України та інші високі українські чиновники активно говорять про необхідність надати Україні далекобійну зброю та винищувачі. І питання не так у потужностях, як у політиці.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність надати Україні далекобійну зброю та винищувачі Фото: Getty Images

"Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Емманюеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо Європі впевнений мир", — сказав нещодавно Володимир Зеленський в Парижі.

Експерти впевнені: питання авіації — у роботі. Україна поки що не отримала остаточної відповіді. Але багато хто припускає, що вона буде позитивною. Можливо, спочатку Польща та Словаччина передадуть Україні МіГи, а потім будуть американські F-16 чи шведські Gripen. А можливо, це буде паралельний процес.

Росія та Білорусь — вороги

93% українців вважають Росію головним ворогом України. Ще 56% зараховують до ворогів Білорусь. Напередодні 24 лютого 2022 року, незважаючи на агресію, що триває з 2014 року, цифри були як мінімум на третину менші.

Експерти кажуть, що причина такого відторгнення в тому, що раніше війна стосувалася мешканців лише двох областей, а тепер зачепила багатьох у країні — у кожній другій родині хтось воює, серед знайомих у багатьох є поранені чи загиблі, мільйонам людей довелося залишити свої домівки через загрозу окупації.

[ + – ] Різдвяне Дерево Перемоги у Івано-Франківську. Сьогодні в кожній другій родині хтось воює, серед знайомих у багатьох є поранені чи загиблі, мільйонам людей довелося залишити свої домівки через загрозу окупації. Фото: Getty Images

Перспектива повернути Крим

"Відвоювання "Криму почалося в головах людей", — нещодавно сказав Володимир Зеленський. Ще зовсім недавно питання деокупації Криму частіше виносилося за дужки. Багато хто міркував про те, як можна звільнити частини Донецької та Луганської областей, але не півострів, за вісім років заселений громадянами РФ.

Нині все частіше можна почути про кілька шляхів звільнення Криму — військовий, дипломатичний та гібридний. І все частіше представники України та західних партнерів кажуть, що ЗСУ звільнять Крим.

Наприклад, головний розвідник країни Кирило Буданов зазначає: "Все почалося у Криму 2014 року, і там усе закінчиться". А колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Годжес наприкінці січня 2023 року спрогнозував, що в найближчі кілька місяців Україна може створити умови для визволення Кримського півострова. Днями Годжес пояснив: доки Росія утримує Крим, Україна не буде в безпеці. Зокрема, за таких умов держава не зможе повністю відновити економіку, адже не зможе використати порт Маріуполя.

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Внаслідок бойових дій дороги, що ведуть до Криму, перебувають у радіусі дії українських вогневих потужностей, зокрема ракетних систем HIMARS, а пріоритетом залишається порушення логістики та забезпечення півострова — руйнування так званого Кримського мосту, який пов'язує окуповані території з Росією. Нагадаємо, у жовтні на Кримському мості пролунав потужний вибух, який частково його зруйнував.

Національна ідея

Незважаючи на те, що Україна прагне НАТО і ЄС, після повномасштабного вторгнення все частіше почала звучати ідея, що до думки України не можна не дослухатися. Україна з об'єкта світової політики перетворилася на суб'єкт. Якщо раніше ще можна було сумніватися, чи не ведуться якісь переговори щодо України без України, то сьогодні Україна намагається диктувати свою політику. Можливо, на самому початку вторгнення президент Франції Макрон чи канцлер Шольц ще замислювалися, як би умовити Україну зберегти президенту РФ Володимиру Путіну обличчя, домовитися про компроміси, але сьогодні очевидно, що жодні розмови за спиною в України неможливі.

Національна ідея України сьогодні полягає в тому, щоб визначати ідеї свого кращого майбутнього, вибирати собі партнерів і мати право бити ворога.

Церковне питання

Кілька місяців тому вперше за два роки після президентської кампанії Володимир Зеленський звернув увагу на церковні справи. Раніше він вважав, що релігійні питання — не його тема. І ось в одній з осінніх розмов із журналістами президент України сказав, що таки хотів розібратися, щоб бути "справедливим у рішеннях". У той момент Україною вже прокотилася хвиля обшуків у парафіях УПЦ (МП), внаслідок яких було вилучено проросійську літературу та затримано священиків.

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Кульмінацією стало те, що Міністерство культури не продовжило договір оренди так званої Верхньої лаври — музейної частини Києво-Печерської лаври. Її вважають неформальною столицею східнослов'янського православ'я — Російська православна церква (та й російська влада) завжди декларувала, що Києво-Печерська лавра — її духовний центр. Нині в Успенському соборі та трапезній служать представники Православної церкви України.

Україна як бренд

Весь світ приміряє жовто-сині кольори. Президенти одягають краватки та значки в тон українського прапора, перші леді багатьох держав — сукні. Українські музиканти виграють "Євробачення", українські літератори перемагають у літературних конкурсах, а українським правозахисникам присуджують Нобелівську премію.

[ + – ] Графіті у звільненому Херсоні: "З нами Бог і отаман Залужний" Фото: Getty Images

2022-го не було жодної великої політичної, економічної чи культурної події, де не звучав би голос України. Найчастіше — президента Володимира Зеленського. Його, як і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, авторитетні світові ЗМІ неодноразово визнавали Людьми року. Наприклад, Зеленський та Залужний увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Сьогодні іноземці вже не перепитують, чи Україна є частиною Росії, а намагаються вимовити слово магічне слово "паляниця". Як свідчать аналітики платформи для вивчення мов Duolingo, українська мова взагалі стає популярною. Вони зазначають: "Основною тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову" — у всьому світі на знак солідарності її почали вивчати 1,3 мільйона людей.