Что ближе — ЕС или НАТО. Как Украина двигалась в 2022 году к европейской и евроатлантической интеграции

79% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 49% – определяют НАТО как лучшую гарантию безопасности. Фокус разобрался, что уже сделано, а что в ближайших планах, да и вообще какие шансы Украины войти в ЕС и НАТО.

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В 2022 году Украина неожиданно подала две заявки – на членство в ЕС и вступление в НАТО. Оба решения продиктованы войной – наша страна продемонстрировала, что несмотря на агрессию России и все попытки Путина взять под контроль "братский народ", Украина чувствует себя частью большой западной семьи. Скептики, а такие, конечно, нашлись, говорят, что полная евроинтеграция, а тем более евроатлантическая интеграция в скором времени нереальна – Украине придется проводить реформы, которые во время войны невозможны. Позитивно настроенные эксперты анализируют шаги, которые украинская власть уже сделала после подачи двух заявок.

Приоткрытые двери в ЕС

"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", – написал спикер Зеленского Сергей Никифоров в последний день февраля и спустя пять дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Заявка – политический документ, все понимали речь не шла о немедленном вступлении, но дату значительно приблизили, вскоре взяв на себя конкретные обязательства.

Долгие годы Украина привыкла слышать, что перспективы вступления в ЕС далеки – придется подождать лет так десять-двадцать. Мол, столько времени необходимо на выполнения всех требований Евросоюза. Среди них борьба с коррупцией, судебная реформа, усиление надежности границ и решение вопроса мигрантов.

Но война изменила ситуацию. В европейских странах поддержка Украины и народа после начала агрессии значительно возросла. Большинство граждан ЕС, при чем даже в традиционно скептически настроенной Германии, сказали, что они не против вступления Украины в Евросоюз. Под натиском граждан политики тоже высказались "за". Например, известный ранее своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан подписал совместное письмо восьми президентов государств ЕС о необходимости запустить ускоренное вступление Украины в Евросоюз. После к инициативе присоединился глава МИД Венгрии.

Но путь в Европейский союз – это не исключительно политическое решение. Для этого необходимо выполнить конкретные требования, прописанные в документах.

Какие – Украина узнала после получения официального статуса кандидата в члены в ЕС в конце июня. Среди них: реформа Конституционного суда, продолжение судебной, антикоррупция, включая назначение руководителя САП, борьба с отмыванием средств, реализация антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским и изменение законодательства о нацменьшинствах.

Тогда же ЕС не определил точную дату окончания проведения реформ, но Еврокомиссия пообещала провести первую оценку в конце 2022 года (из-за активных боевых действий срок мог быть продлен).

График выполнения

За первые два месяца после предоставления статуса Украина начала реформы органов судейского самоуправления (ВРП и ВККС) и в обрасти антикоррупции. Но при этом не уделяла внимая антиолигархической реформе и реформе Конституционного суда, констатируют в центре "Новая Европа".

К концу 2022 года стало понятно, что Украина не может завершить выполнения всех вовремя. Хотя, по мнению власти, реформы продолжаются.

Во-первых, в конце июля генеральный прокурор Андрей Костин назначил новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, который ранее выиграл конкурс. Он детектив НАБУ, известный расследованием дела замруководителя Офиса президента Олега Татарова.

Во-вторых, парламентарии рассмотрели законопроект №7662 о "реформе" Конституционного суда. Правда, эксперты его не называют евроинтеграционным, утверждая, что он позволяет установить политический контроль над КСУ через назначения большинства "своих" судей. На это обратила внимание и Венецианская комиссия, которая в своем выводе рекомендовала изменить процедуру отбора судей – для этого создавать комиссия по отбору, независимая от политиков.

Во-третьих, на днях президент подписал закон о медиа, который 13 декабря поддержали народные депутаты. Формально в нем заложено выполнение одного из требований Еврокомиссии – о защите аудиовизуальной информации. И это хорошо. Плохо то, что к документу было есть вопросы у представителей украинских медиа и европейских экспертов. Например, последние говорили об усилении контроля за информацией – закон расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в частности, давая возможность регулировать и в том числе блокировать онлайн- и печатные издания без решения суда.

Кроме того, 30 декабря Владимир Зеленский подписал и закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины. Именно его, в частности, ждала соседняя Венгрия.

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Надо сказать, что у власти много стимулов выполнять требования на пути к ЕС. И в первую очередь, желание народа. 79% украинцев, независимо от возраста, макрорегиона проживания, уровня образования или имущества, поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократических инициатив" Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова. Эксперты говорят, это рекордные показатели по сравнению с декабрем прошлого года – тогда за вступление в ЕС выступали 55%. Ранее такую идею не поддерживали 35%, ныне только 8%. 60% респондентов считают, что украинские власти должны соблюдать все требования европейских институтов, если они могут ускорить вступление Украины в ЕС.

При этом Сергей Сидоренко, главный редактор издания "Европейская Правда", во время презентации результатов этого соцопроса замечает: "Настораживает ответ на вопрос, поддерживают ли граждане вступление Украины в ЕС? С одной стороны 79% – это много, с другой мы знаем, что летом было больше. То есть мы наблюдаем некое падение этого показателя. Сейчас 7-9% не поддерживают вступление в ЕС, то летом было таких 2-3%. Некий скептицизм увеличивается. Политикам, очевидно, надо думать, что делать с этой тенденцией".

НАТО и политическая целесообразность

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса", – сказал тогда президент Владимир Зеленский.

Социологи говорят: согласно опросу, проведенного в декабре 2022 года, 49% украинцев считают вступление НАТО наилучшего варианта гарантирования безопасности Украины. Правда, уточняют: еще половина видит альтернативы. 9% респондентов считают, что будет более надежным заключать стратегическое соглашение о защите с несколькими странами – Польшей, странами Балтии, кроме США. В то же время 7% респондентов считают, что стратегическое оборонное соглашение должно быть заключено исключительно с Соединенными Штатами. 17% украинцев убеждены, что только сама Украина может быть лучшим гарантом безопасности для Украины, развивая свои собственные вооруженные силы (как в Израиле или Швейцарии). 9% продолжают поддерживать внеблоковый статус для Украины с международными гарантиями безопасности.

"И мы спросили, когда украинцы видят Украину в НАТО, – говорит Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы". – 19% думают, что вступление в НАТО возможно до окончания войны. И эти данные расходятся с представлениями самого Альянса. Каждый четвертый уверен, что Украина будет в НАТО сразу после окончания войны. Еще 25% считают, что Украине придется провести сначала все необходимые реформы. А 16% украинцев не считают, что Украина когда-либо присоединится к НАТО – это невозможно даже при условии проведения реформ".

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"НАТО оказалось наиболее популярным вектором обеспечения безопасности, при том, что в опросе был провокационный вариант: развитие собственных вооруженных сил. Одно ж другому не мешает. Но даже при этом НАТО получило больше поддержки. И что важно во всех регионах Украины", – замечает Сидоренко.

Надо сказать, что процесс и принятие окончательного решения о вступлении в НАТО, в отличие от ЕС, – вопрос политический. Теоретически стать членом Альянса можно очень быстро, если на то существует политическая воля всех стран-членов участников. В документах Североатлантического альянса отсутствуют четкий перечень критериев, которым должен соответствовать кандидат для приглашения к членству.

Перспективы и аргументы для европейцев

Проведенные в конце года соцопросы доказывает: для украинцев членство в НАТО – сложная тема, граждане понимают, что о вступлении в Альянс невозможно говорить во время войны, а тем более сейчас сложно сказать, когда и как она окончится.

Что касается ЕС, то поддержка вступления куда больше (как в Украине, так и среди граждан стран-членов), потому что, как мы замечали, есть вполне прозрачная и понятная процедура вступления. Выполняешь – приближаешься к ЕС, нет – речь о вступлении идти не может.

Что сегодня объединяет государство и общество, так это то, что все понимают, что вступление в Европейский Союз и НАТО в случае Украины – не автоматический процесс, что придется выполнять условия и реформировать Украину, как бы сложно это не было. И особенно важно, что это понимают граждане, которые смогут контролировать политиков и чиновников, которое не смогут откладывать важные реформы на потом. И это важно демонстрировать международным партнерам – граждане Украины не просто видят себя в ЕС и НАТО, а хотят изменений в Украине.

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