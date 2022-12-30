Что ближе — ЕС или НАТО. Как Украина двигалась в 2022 году к европейской и евроатлантической интеграции
79% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 49% – определяют НАТО как лучшую гарантию безопасности. Фокус разобрался, что уже сделано, а что в ближайших планах, да и вообще какие шансы Украины войти в ЕС и НАТО.
В 2022 году Украина неожиданно подала две заявки – на членство в ЕС и вступление в НАТО. Оба решения продиктованы войной – наша страна продемонстрировала, что несмотря на агрессию России и все попытки Путина взять под контроль "братский народ", Украина чувствует себя частью большой западной семьи. Скептики, а такие, конечно, нашлись, говорят, что полная евроинтеграция, а тем более евроатлантическая интеграция в скором времени нереальна – Украине придется проводить реформы, которые во время войны невозможны. Позитивно настроенные эксперты анализируют шаги, которые украинская власть уже сделала после подачи двух заявок.
Приоткрытые двери в ЕС
"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", – написал спикер Зеленского Сергей Никифоров в последний день февраля и спустя пять дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Заявка – политический документ, все понимали речь не шла о немедленном вступлении, но дату значительно приблизили, вскоре взяв на себя конкретные обязательства.
Долгие годы Украина привыкла слышать, что перспективы вступления в ЕС далеки – придется подождать лет так десять-двадцать. Мол, столько времени необходимо на выполнения всех требований Евросоюза. Среди них борьба с коррупцией, судебная реформа, усиление надежности границ и решение вопроса мигрантов.
Но война изменила ситуацию. В европейских странах поддержка Украины и народа после начала агрессии значительно возросла. Большинство граждан ЕС, при чем даже в традиционно скептически настроенной Германии, сказали, что они не против вступления Украины в Евросоюз. Под натиском граждан политики тоже высказались "за". Например, известный ранее своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан подписал совместное письмо восьми президентов государств ЕС о необходимости запустить ускоренное вступление Украины в Евросоюз. После к инициативе присоединился глава МИД Венгрии.
Но путь в Европейский союз – это не исключительно политическое решение. Для этого необходимо выполнить конкретные требования, прописанные в документах.
Какие – Украина узнала после получения официального статуса кандидата в члены в ЕС в конце июня. Среди них: реформа Конституционного суда, продолжение судебной, антикоррупция, включая назначение руководителя САП, борьба с отмыванием средств, реализация антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским и изменение законодательства о нацменьшинствах.
Тогда же ЕС не определил точную дату окончания проведения реформ, но Еврокомиссия пообещала провести первую оценку в конце 2022 года (из-за активных боевых действий срок мог быть продлен).
График выполнения
За первые два месяца после предоставления статуса Украина начала реформы органов судейского самоуправления (ВРП и ВККС) и в обрасти антикоррупции. Но при этом не уделяла внимая антиолигархической реформе и реформе Конституционного суда, констатируют в центре "Новая Европа".
К концу 2022 года стало понятно, что Украина не может завершить выполнения всех вовремя. Хотя, по мнению власти, реформы продолжаются.
- Во-первых, в конце июля генеральный прокурор Андрей Костин назначил новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, который ранее выиграл конкурс. Он детектив НАБУ, известный расследованием дела замруководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Во-вторых, парламентарии рассмотрели законопроект №7662 о "реформе" Конституционного суда. Правда, эксперты его не называют евроинтеграционным, утверждая, что он позволяет установить политический контроль над КСУ через назначения большинства "своих" судей. На это обратила внимание и Венецианская комиссия, которая в своем выводе рекомендовала изменить процедуру отбора судей – для этого создавать комиссия по отбору, независимая от политиков.
- Во-третьих, на днях президент подписал закон о медиа, который 13 декабря поддержали народные депутаты. Формально в нем заложено выполнение одного из требований Еврокомиссии – о защите аудиовизуальной информации. И это хорошо. Плохо то, что к документу было есть вопросы у представителей украинских медиа и европейских экспертов. Например, последние говорили об усилении контроля за информацией – закон расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в частности, давая возможность регулировать и в том числе блокировать онлайн- и печатные издания без решения суда.
Кроме того, 30 декабря Владимир Зеленский подписал и закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины. Именно его, в частности, ждала соседняя Венгрия.Важно
Надо сказать, что у власти много стимулов выполнять требования на пути к ЕС. И в первую очередь, желание народа. 79% украинцев, независимо от возраста, макрорегиона проживания, уровня образования или имущества, поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократических инициатив" Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова. Эксперты говорят, это рекордные показатели по сравнению с декабрем прошлого года – тогда за вступление в ЕС выступали 55%. Ранее такую идею не поддерживали 35%, ныне только 8%. 60% респондентов считают, что украинские власти должны соблюдать все требования европейских институтов, если они могут ускорить вступление Украины в ЕС.
При этом Сергей Сидоренко, главный редактор издания "Европейская Правда", во время презентации результатов этого соцопроса замечает: "Настораживает ответ на вопрос, поддерживают ли граждане вступление Украины в ЕС? С одной стороны 79% – это много, с другой мы знаем, что летом было больше. То есть мы наблюдаем некое падение этого показателя. Сейчас 7-9% не поддерживают вступление в ЕС, то летом было таких 2-3%. Некий скептицизм увеличивается. Политикам, очевидно, надо думать, что делать с этой тенденцией".
НАТО и политическая целесообразность
30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса", – сказал тогда президент Владимир Зеленский.
Социологи говорят: согласно опросу, проведенного в декабре 2022 года, 49% украинцев считают вступление НАТО наилучшего варианта гарантирования безопасности Украины. Правда, уточняют: еще половина видит альтернативы. 9% респондентов считают, что будет более надежным заключать стратегическое соглашение о защите с несколькими странами – Польшей, странами Балтии, кроме США. В то же время 7% респондентов считают, что стратегическое оборонное соглашение должно быть заключено исключительно с Соединенными Штатами. 17% украинцев убеждены, что только сама Украина может быть лучшим гарантом безопасности для Украины, развивая свои собственные вооруженные силы (как в Израиле или Швейцарии). 9% продолжают поддерживать внеблоковый статус для Украины с международными гарантиями безопасности.
"И мы спросили, когда украинцы видят Украину в НАТО, – говорит Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы". – 19% думают, что вступление в НАТО возможно до окончания войны. И эти данные расходятся с представлениями самого Альянса. Каждый четвертый уверен, что Украина будет в НАТО сразу после окончания войны. Еще 25% считают, что Украине придется провести сначала все необходимые реформы. А 16% украинцев не считают, что Украина когда-либо присоединится к НАТО – это невозможно даже при условии проведения реформ".Важно
"НАТО оказалось наиболее популярным вектором обеспечения безопасности, при том, что в опросе был провокационный вариант: развитие собственных вооруженных сил. Одно ж другому не мешает. Но даже при этом НАТО получило больше поддержки. И что важно во всех регионах Украины", – замечает Сидоренко.
Надо сказать, что процесс и принятие окончательного решения о вступлении в НАТО, в отличие от ЕС, – вопрос политический. Теоретически стать членом Альянса можно очень быстро, если на то существует политическая воля всех стран-членов участников. В документах Североатлантического альянса отсутствуют четкий перечень критериев, которым должен соответствовать кандидат для приглашения к членству.
Перспективы и аргументы для европейцев
Проведенные в конце года соцопросы доказывает: для украинцев членство в НАТО – сложная тема, граждане понимают, что о вступлении в Альянс невозможно говорить во время войны, а тем более сейчас сложно сказать, когда и как она окончится.
Что касается ЕС, то поддержка вступления куда больше (как в Украине, так и среди граждан стран-членов), потому что, как мы замечали, есть вполне прозрачная и понятная процедура вступления. Выполняешь – приближаешься к ЕС, нет – речь о вступлении идти не может.
Что сегодня объединяет государство и общество, так это то, что все понимают, что вступление в Европейский Союз и НАТО в случае Украины – не автоматический процесс, что придется выполнять условия и реформировать Украину, как бы сложно это не было. И особенно важно, что это понимают граждане, которые смогут контролировать политиков и чиновников, которое не смогут откладывать важные реформы на потом. И это важно демонстрировать международным партнерам – граждане Украины не просто видят себя в ЕС и НАТО, а хотят изменений в Украине.Важно