Украина изменит стратегию деоккупации Крыма: Данилов озвучил детали (видео)

По словам секретаря СНБО, подход к решению вопроса нужно изменить, учитывая нынешние события в Украине. Сейчас в документе говорится, что деоккупировать полуостров необходимо политико-дипломатическим путем.

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С учетом всех событий, которые происходят на территории Украины, необходимо изменить стратегию деоккупации Крыма. За эти изменения нужно проголосовать на заседании Совета национальной безопасности. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в 2021 году 24 марта вышел указ президента Владимира Зеленского "О стратегии деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь". В документе говорилось, что решать этот вопрос необходимо политико-дипломатическим путем.

Однако, как отметил Данилов, с учетом всех обстоятельств, которые происходят в Украине, нужно пересмотреть стратегию и внести в нее изменения. После голосования СНБО, президент Зеленский должен издать либо новый указ, либо внести изменения в принимаемую ранее стратегию.

Он также заявил, что большое количество граждан Украины, которые сейчас находятся на территории оккупированного Крыма, будут рады встретить ВСУ, а некоторые даже готовы помочь.

"Ничего конспирологического нет, мы работаем с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны и отвечали интересам граждан нашего государства", – добавил Данилов.

[ + – ] Данилов о деоккупации Крыма (смотреть с 0:10)

Напомним, что ранее секретарь СНБО у себя в Twitter написал, что пришло время пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, так как теперь приоритеты несколько иные. Однако о чем конкретно идет речь – не уточнил.

Кроме того, Данилов объяснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Беларусью. Россияне делают все, чтобы армия РБ вторглась в Украину вместе с ними. А Киев, по словам секретаря СНБО, пытается предотвратить эту операцию и избежать "провокаций".

Также секретарь СНБО рассказал, как Украина готовилась к войне с Россией. После вторжения украинские военные получили трофейную карту псковских десантников с датой выдачи — 20 февраля. Такие выдают за день до наступления.