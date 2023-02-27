"Хотите спровоцировать?": Данилов объяснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Беларусью

Россияне делают все, чтобы армия РБ вторглась в Украину вместе с ними. А Киев, по словам секретаря СНБО, пытается предотвратить эту операцию и избежать "провокаций".

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На полигонах Беларуси сейчас находятся около 10 тысяч российских военных и Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Минском. Об этом 26 февраля в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Для того, чтобы "не спровоцировать процессы в Беларуси" Украина не разрывает с ней дипотношения.

Секретарь СНБО напомнил, что на различных белорусских полигонах сейчас находятся около 10 тысяч российских солдат, поэтому Киев не заинтересован в новой эскалации конфликта.

"Человек, который на сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию Лукашенко-ред.). Вы хотите, чтобы мы на сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", — сказал он.

Напомним, 26 февраля у Лукашенко заявили о готовности мобилизовать до 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что по информации аналитиков Института изучения войны Кремль готовит ряд провокаций с целью вовлечь Беларусь в войну против Украины. Это связано с заявлением Александра Лукашенко, который 16 февраля сказал, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

Напомним, что Лукашенко 28 февраля собирается посетить Китай и встретиться с его лидером Си Цзиньпином. Они обсудят "самые острые" международные проблемы и хотят подписать большой пакет документов.