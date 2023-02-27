"Хочете спровокувати?": Данілов пояснив, чому Київ не розриває дипвідносини з Білоруссю

Росіяни роблять все, щоб армія РБ вторглася до України разом із ними. А Київ, за словами секретаря РНБО, намагається запобігти цій операції та уникнути "провокацій".

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На полігонах Білорусі зараз перебувають близько 10 тисяч російських військових, і Україна не планує розривати дипломатичних відносин із Мінськом. Про це 26 лютого в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Для того, щоб "не спровокувати процеси в Білорусі", Україна не розриває з нею дивідносини.

Секретар РНБО нагадав, що на різних білоруських полігонах зараз перебувають близько 10 тисяч російських солдатів, тому Київ не зацікавлений у новій ескалації конфлікту.

"Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження, вона так вважає, вона контролює всю ситуацію Лукашенко — ред.). Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію щодо певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю", — сказав він.

Нагадаємо, 26 лютого у Лукашенка заявили про готовність мобілізувати до 1,5 млн людей.

Раніше повідомлялося, що за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни Кремль готує низку провокацій з метою залучення Білорусі до війни проти України. Це пов'язано із заявою Олександра Лукашенка, який 16 лютого сказав, що Білорусь вступить у війну лише у разі нападу з боку України.

Нагадаємо, що Лукашенко 28 лютого збирається відвідати Китай і зустрітися з його лідером Сі Цзіньпіном. Вони обговорять "найгостріші" міжнародні проблеми і хочуть підписати великий пакет документів.