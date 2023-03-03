"Они берегут их": Данилов рассказал, почему 24 февраля не было массированного обстрела Украины

Секретарь СНБО убежден, что у России осталось мало высокоточных ракет по сравнению с тем количеством, которое было у них в начале полномасштабного вторжения.

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Возможности России наносить массированные ракетные обстрелы по городам Украины сильно уменьшились с начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству "РБК-Україна", опубликованном в пятницу, 3 марта.

В частности, как полагает Данилов, то, что россияне не произвели массированный обстрел на годовщину вторжения 24 февраля говорит о том, что у агрессора заметно уменьшились запасы высокоточных ракет.

"Мы неоднократно говорили, что у России остается не так много высокоточных ракет, которыми они раньше убивали наших детей, женщин, гражданское население. Они берегут ракеты", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что заканчивающиеся запасы ракет не означают, что Россия больше не будет обстреливать украинские города или откажется от войны.

"Каждый день совершают террористические нападения на наши города — Харьков, Херсон и многие другие города, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Ракеты долетают до Хмельницкого и других наших городов", — подчеркнул Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 3 марта заявил, что потери россиян под Бахмутом в 7 раз превышают потери Сил обороны Украины.

Ранее, 2 марта, Алексей Данилов заявил, что подход к решению вопроса деоккупации Крыма нужно изменить, учитывая нынешние события в Украине. Речь идет о принятии нового указа президента или внесении изменений в действующий, где говорится, что деоккупировать полуостров необходимо политико-дипломатическим путем.