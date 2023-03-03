Данилов рассказал, сможет ли Путин втянуть Лукашенко в войну против Украины

По мнению секретаря СНБО, открытие фронта со стороны Беларуси очень опасно для Украины, однако Минск пока не готов пойти на такой шаг.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко на поддается на давление президента России Владимира Путина касательно вступления в войну против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью информационному порталу "РБК-Україна", опубликованном в пятницу, 3 марта.

"Несмотря на то, что Путин постоянно хочет его [Лукашенко] условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что белорусы не хотят воевать против украинцев. Это ценят в Киеве и не планируют военных операций против Беларуси.

"Для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны", — резюмировал Данилов.

Напомним, в этом же интервью для "РБК-Україна", Алексей Данилов заявил, что что потери россиян под Бахмутом в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

Также Данилов рассказал журналистам, что у России сильно уменьшились запасы высокоточных ракет, поэтому в Кремле отказались от затеи совершить массированный ракетный обстрел Украины на годовщину полномасштабного наступления 24 февраля.