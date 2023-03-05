Китаю доведеться зробити вибір, чи хоче він допомогти Путіну вбивати українців, — Білий дім

За словами Джона Кірбі, якщо Пекін піклується про міжнародну репутацію, він не піде на постачання зброї Росії, хоча потенційно може рухатися в цьому напрямку.

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У Китаї ще не вирішили, чи поставлятимуть зброю Росії. Про це розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США при Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому 4 березня.

За словами Кірбі, поки що Китай не надавав зброї Російської Федерації, але в Пекіні не зняли це питання з порядку денного. У Білому домі переконані, що якщо КНР піде на такий крок, це сильно вдарить по її положенню в міжнародній спільноті.

"Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок. І якщо Китай піклується про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме це таким, що не відповідає своїм інтересам", — зазначив Кірбі.

Координатор Ради безпеки заявив, що в США вбачають ознаки того, що Китай потенційно може рухатися в питаннях постачання зброї Москві.

"Китаю належить зробити вибір. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати панові Путіну вбивство невинних українців", — додав Кірбі.

Китай хоче поставити зброю Росії в обмін на військові технології

3 березня британська газета The Economist писала, що в КНР були незадоволеним Кремлем через те, що обговорення постачання зброї було перехоплено та опубліковано в США. Так, ЗМІ повідомляли, що росіяни вели переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо закупівлі 100 ударних дронів, а також оприлюднили відомості про переговори щодо закупівлі боєприпасів.

За даними західних журналістів, замість поставки дронів і електронних компонентів Китай розраховує отримати від Москви технології для ракетного двигуна РД-180, який потенційно може бути присутнім у балістичних ракетах, і технології для підводних човнів.

3 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, що Росія має велике бажання залучити не лише Китай, а й інші країни, на які намагається поширювати свій вплив, у військовий конфлікт. Але Пекін займає виважену та нейтральну позицію, що в даному випадку абсолютно правильно. За його словами, Пекіну немає сенсу відверто ставати на бік Москви, оскільки він розуміє наслідки такого кроку.

Також The Economist писав, що Збройні сили Російської Федерації втратили у війні проти України понад 9400 одиниць техніки, зокрема понад 1500 танків. Через це американська розвідка почала фіксувати, що Китай розглядає питання постачання зброї Москві.