"Резолюция об усталости": в США призвали Байдена прекратить помощь Украине, – Fox News

В составленном республиканцами документе говорится, что, помогая Украине, США непреднамеренно способствуют жертвам среди гражданского населения. По данным США, война в Украине забрала жизни 40 000 мирных жителей.

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Член палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетц представил в Палате представителей США резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом сообщает Fox News.

Журналисты пишут, что так называемая "Резолюция об усталости от Украины" была составлена Мэттом Гетцем и еще десятью его единомышленниками. В документе также содержится призыв к заключению мирного соглашения.

В резолюции подробно перечислена вся помощь, оказанная Украине Соединенными Штатами с начала полномасштабной войны в Украине. Речь идет о более 110 миллиардах долларов, включая 27,4 миллиарда долларов на сферу безопасности.

Республиканцы также ссылаются на слова официальных лиц Минобороны США, которые указывали на "сильное истощение запасов Соединенных Штатов". По мнению некоторых представителей Пентагона, поддержка ВСУ "ослабляет готовность" США к конфликтам.

Авторы резолюции также утверждают, что, оказывая помощь Украине, США непреднамеренно способствуют жертвам среди гражданского населения. Документ гласит, в результате войны погибло 40 000 мирных жителей.

Напомним, что 5 февраля в Пентагоне подтвердили поставку Украине малокалиберных бомб GLSDB с системой самонаведения, которые имеют дальность 150 км. Боеприпасы будут предоставлены ВСУ в рамках программы USAI.

Фокус также писал о том, что 9 февраля президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин "уже потерял Украину" и не сможет одержать победу в начатой им войне. Американский лидер также акцентировал внимание на неограниченной помощи Украине со стороны США.

Еще мы писали о том, что 31 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился в США на встречу с представителями Республиканской партии. По данным СМИ, политик собирался убедить республиканцев в продлении военной помощи Украине.