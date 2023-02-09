"Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше Путина в войне (видео)

Президент России думал, что после вторжения все русскоязычные будут его приветствовать, а НАТО "развалится и испугается". Войну в Украине американский лидер называет испытанием века и для всего мира.

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Президент России Владимир Путин "уже потерял Украину" и не сможет одержать победу. Об этом заявил 8 февраля в эфире телепрограммы PBS NewsHour президент США Джо Байден.

Американский лидер акцентировал внимание на неограниченной помощи США для украинского правительства.

"Путин никак не сможет [победить], он уже потерял Украину", – подчеркнул Байден.

[ + – ] Байден считает войну РФ с Украиной испытанием для всего мира

Президент США выразил гордость за то, то ему удалось "полностью объединить НАТО" после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Само начало большой войны Байден называет испытанием века, для Америки и всего мира.

"Президент РФ думал, что после вторжения его будут приветствовать в Украине все русскоязычные и скажут: "Заходи". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, будет бояться и ничего не сделает", — прокомментировал он.

Джо Байден заявил о продолжении координации действий НАТО для поддержки Украины, несмотря на военные амбиции Путина.

Президент США коснулся вопроса критики республиканцев в Конгрессе за выделение Украине финансовой и военной помощи.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, то что они будут делать, когда Россия через Украину или Беларусь пойдет в другие страны?" — спросил он.

Напомним, что 8 февраля Байден выступал перед двумя палатами Конгресса с речью "О состоянии государства". Глава государства обещал, что американцы будут с Украиной до конца.

Джо Байден в своей речи резко высказывался насчет Китая. По его мнению, Пекин — это не враг, которого надо уничтожить, а конкурент.

Президент США в феврале запланировал поездку в Центральную Европу, но еще неясно, какие именно страны он посетит, говорили 1 февраля президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс.