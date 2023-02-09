"Втратив Україну": Байден заявив про програш Путіна у війні (відео)

Президент Росії думав, що після вторгнення всі російськомовні його вітатимуть, а НАТО "розвалиться і злякається". Війну в Україні американський лідер називає випробуванням століття і для всього світу.

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Президент Росії Володимир Путін "вже втратив Україну" і не зможе здобути перемогу. Про це заявив 8 лютого в ефірі телепрограми PBS NewsHour президент США Джо Байден.

Американський лідер наголосив на необмеженій допомозі США для українського уряду.

"Путін ніяк не зможе [перемогти], він уже втратив Україну", – наголосив Байден.

[ + – ] Байден вважає війну РФ з Україною випробуванням для всього світу

Президент США висловив гордість за те, що йому вдалося "повністю об'єднати НАТО" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме початок великої війни Байден називає випробуванням століття, для Америки та всього світу.

"Президент РФ думав, що після вторгнення його вітатимуть в Україні всі російськомовні і скажуть: "Заходь". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, боятиметься і нічого не зробить", — прокоментував він.

Джо Байден заявив про продовження координації дій НАТО для підтримки України, незважаючи на військові амбіції Путіна.

Президент США торкнувся питання критики республіканців у Конгресі за надання Україні фінансової та військової допомоги.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, то що вони робитимуть, коли Росія через Україну чи Білорусь піде в інші країни?" — спитав він.

Нагадаємо, що 8 лютого Байден виступав перед двома палатами Конгресу із промовою "Про стан держави". Глава держави обіцяв, що американці будуть із Україною до кінця.

Джо Байден у своїй промові різко висловлювався щодо Китаю. На його думку, Пекін — це не ворог, якого треба знищити, а конкурент.

Президент США у лютому запланував поїздку до Центральної Європи, але ще незрозуміло, які саме країни він відвідає, говорили 1 лютого президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс.