"Китай — не ворог, але конкурент, якого треба перемогти", — експерт про виступ Байдена

США, як пояснив експерт у спілкуванні з Фокусом, усвідомили та чітко оголосили, що почалася нова холодна війна, в якій беруть участь західний світ та альтернативні демократії на чолі з КНР.

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Під час виступу в Конгресі Джо Байден досить різко висловився про відносини з Китаєм. Експерт розповів Фокусу, наскільки серйозним може стати протистояння США та Китаю.

"Байден чітко дав зрозуміти, що Америку ніхто не залякуватиме, і ніхто не має на це права. Америка — не відступить. По суті, ми розуміємо, що тепер не тільки Китай, а й США зрозуміли, усвідомили й чітко оголосили, що почалася нова холодна війна, протистояння двох систем: умовно західної демократії та західного світу на чолі зі США та так званих альтернативних демократій на чолі з КНР", — зауважує у коментарі Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Байден у своїй промові був досить твердим. Частину тексту виступу щодо Китаю в Білому домі коригували напередодні виступу у зв'язку з появою над територією США розвідувальної повітряної кулі, яка, на думку Пентагону, належить Китаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна, заявивши, що присутність повітряної кулі, яка веде "спостереження", була "безвідповідальним вчинком". Китай, зі свого боку, вибачився через інцидент, заявивши, що це був метеорологічний дирижабль, що збився зі шляху.

"Байден послав меседж: "Ми розуміємо, що ви робите, і ви повинні зупинитися", — каже експерт. — Байден чітко позначив, ким США вважають Китай. Вони вважають Китай — конкурентом. Китай — не ворог, не той, кого треба знищити, але конкурент, якого, умовно кажучи, у чесній конкуренції треба перемогти. Тому це не пряма війна, але конкуренція двох систем — економічної та політичної”.

Докладніше про те, що означає для України виступ Джо Байдена перед Конгресом, читайте у статті Фокусу "Карт-бланш для Байдена. Виступ у Конгресі показав, що США підтримуватимуть Україну в 2023".

Тим часом, генерал Військово-повітряних сил США Майк Мініган прогнозує американсько-китайську війну за два роки — у 2025-му. Він розіслав службову записку офіцерам, якими командує, і закликав їх підготуватися.

Аналітики заявили, що китайське вторгнення на Тайвань може відбутися в 2026 році та спрогнозували його результати.