Генерал ВПС США прогнозує війну з Китаєм у 2025 році та закликав своїх офіцерів готуватися

У службовій записці Майк Мініхан заявив, що оскільки і на Тайвані, і в США у 2024 році пройдуть президентські вибори, США будуть "відвернені", і голова КНР Сі Цзіньпін має можливість діяти щодо Тайваню.

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Генерал Військово-повітряних сил США Майк Мініхан прогнозує американсько-китайську війну за два роки — 2025-го. Він розіслав службову записку офіцерам, якими він командує, і закликав їх підготуватися, розстрілюючи "обойму" по мішені та "цілячись у голову". Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

"Сподіваюся, я помиляюся. Моя інтуїція підказує мені, що боротьба відбудеться 2025 року", — сказав він у листі.

У службовій записці Мініхан заявив, що оскільки і на Тайвані, і в США у 2024 році відбудуться президентські вибори, США будуть "відвернені", і в голови КНР Сі Цзіньпіна з'явиться можливість діяти щодо Тайваню.

Він вважає, що потрібно розпочати підготовку та створити укріплену, готову, інтегровану та маневрену групу об'єднаних сил, яка буде готова "боротися іта всередині першого острівного ланцюга".

Лист був адресований усім командирам авіакрил у Командуванні повітряної мобільності й іншим оперативним командирам ВПС і наказує їм до 28 лютого доповісти Мініхану про всі великі заходи щодо підготовки до бойових дій у Китаї.

Майк Мініхан поділився, що однією з особливостей, яку США розглядають у можливому конфлікті з Китаєм, — залучення комерційних роїв безпілотників. Він наказує підрозділам KC-135 підготуватися до "доставки 100 БПЛА готового розміру й типу з одного літака".

Водночас представник Пентагону сказав журналістам, що "ці коментарі не відображають точку зору міністерства оборони на Китай".

Нагадаємо, 19 січня глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай у 2027 році зробить спробу вторгнення на острів. Сі Цзіньпін може зробити захоплення Тайваню своїм головним досягненням під час свого обрання на четвертий термін.

10 січня аналітики змоделювали результат можливої війни за Тайвань. Вони вважають, що острів буде спустошений і деградує, навіть якщо вторгнення КНР провалиться. США втратять понад 3000 військовослужбовців, а флот Пекіна буде майже повністю зруйновано.