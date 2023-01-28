Генерал ВВС США прогнозирует войну с Китаем в 2025 году и призвал своих офицеров готовиться

В служебной записке Майк Минихан заявил, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 году пройдут президентские выборы, США будут "отвлечены", и у председателя КНР Си Цзиньпина появится возможность действовать в отношении Тайваня.

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Генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан прогнозирует американско-китайскую войну через два года — в 2025-м. Он разослал служебную записку офицерам, которыми он командует, и призвал их подготовиться, расстреливая "обойму" по мишени и "целясь в голову". Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что борьба состоится в 2025 году", — сказал он в письме.

В служебной записке Минихан заявил, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 году пройдут президентские выборы, США будут "отвлечены", и у председателя КНР Си Цзиньпина появится возможность действовать в отношении Тайваня.

Он считает, что нужно начать подготовку и создать укрепленную, готовую, интегрированную и маневренную группу объединенных сил, которая будет готова "сражаться и побеждать внутри первой островной цепи".

Письмо было адресовано всем командирам авиакрыльев в Командовании воздушной мобильности и другим оперативным командирам ВВС и предписывает им до 28 февраля доложить Минихану обо всех крупных мероприятиях по подготовке к боевым действиям в Китае.

Майк Минихан поделился, что одной из особенностей, которую США рассматривают в возможном конфликте с Китаем — задействование коммерческих роев беспилотников. Он приказывает подразделениям KC-135 подготовиться к "доставке 100 БПЛА готового размера и типа с одного самолета".

В тоже время представитель Пентагона сказал журналистам, что "эти комментарии не отражают точку зрения министерства обороны на Китай".

Напомним, 19 января глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай в 2027 году предпримет попытку вторжения на остров. Си Цзиньпин может сделать захват Тайваня своим главным достижением во время своего избрания на четвертый срок.

10 января аналитики смоделировали исход возможной войны за Тайвань. Они считают, что остров будет опустошен и сильно деградирует, даже если вторжение КНР провалится. США потеряют более 3000 военнослужащих, а флот Пекина будет почти полностью разрушен.