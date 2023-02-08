"Китай – не враг, но конкурент, которого надо победить", – эксперт о выступлении Байдена

США, как объяснил эксперт в общении с Фокусом, осознали и четко объявили, что началась новая холодная война, в которой участвуют западный мир и альтернативные демократии во главе с КНР.

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Во время выступления в Конгрессе Джо Байден довольно резко высказался об отношениях с Китаем. Эксперт рассказал Фокусу, насколько серьезным может стать противостояние США и Китая.

"Байден ясно дал понять, что Америку никто не будет запугивать, и никто не имеет на это права. Америка – не отступит. По сути, мы понимаем, что теперь не только Китай, но и США поняли, осознали и четко объявили, что началась новая холодная война, противостояние двух систем: условно западной демократии и западного мира во главе с США и так называемых альтернативных демократий во главе с КНР", – замечает в комментарии Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Байден в своей речи был достаточно жестким. Часть текста выступления, касающуюся Китая, в Белом доме корректировали накануне выступления, в связи с появлением над территорией США разведывательного воздушного шара, который, по мнению Пентагона, принадлежит Китаю. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Пекин, заявив, что присутствие воздушного шара, ведущего "наблюдение", было "безответственным поступком". Китай в свою очередь извинился из-за инцидента, заявив, что это был сбившийся с пути метеорологический дирижабль.

"Байден послал месседж: "Мы понимаем, что вы делаете, и вы должны остановиться", – говорит эксперт. – Байден ясно обозначил, кем США считают Китай. Они считают Китай – конкурентом. Китай – не враг, не тот, кого надо уничтожить, но конкурент, которого, условно говоря, в честной конкуренции надо победить. Поэтому это не прямая война, но конкуренция двух систем – экономической и политической".

Более детально о том, что означает для Украины выступление Джо Байдена перед Конгрессом, читайте в статье Фокуса "Карт-бланш для Байдена. Выступление в Конгрессе показало, что США будут поддерживать Украину в 2023".

Тем временем, генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан прогнозирует американско-китайскую войну через два года — в 2025-м. Он разослал служебную записку офицерам, которыми он командует, и призвал их подготовиться.

Аналитики заявили, что китайское вторжение на Тайвань может произойти в 2026 году, и спрогнозировали его результаты.