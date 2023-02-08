Байден та Конгрес за Україну, проти трампісти, але вони нічого не вирішують, – експерт

Україна, як розповів Фокусу експерт, є об'єднувальною темою серед американських політиків, тому лідер Білого дому має карт-бланш на будь-які дії щодо Києва.

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Президент США Джо Байден виступив перед двома палатами Конгресу з промовою "Про стан держави" (State of the Union). На засіданні була присутня пані посол України в США Оксана Маркарова. Експерт розповів Фокусу, що означає така підтримка Києва з боку влади США.

"Байден говорив, що американці будуть з нами до кінця, що вони даватимуть нам те, що потрібно, це спільна боротьба, — каже у коментарі Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. — Дуже добрим посилом було те, що вперше був пасаж у його виступі, коли всі палати та партії аплодували стоячи. Якщо всі попередні питання республіканці швидше уникали підтримувати Байдена та його заяви, то в цьому випадку підтримка була абсолютною”.

І в цьому разі Байден розуміє, що він не матиме проблем із просуванням будь-яких зовнішньополітичних законопроєктів, рішень щодо підтримки України.

"Хай там як, Україна — об'єднувальна тема, — продовжує експерт. — Дуже багато моїх колег сумнівалися, що республіканці й надалі надаватимуть Україні ту підтримку, яку давали раніше. Виявилося, що все набагато стабільніше і краще. Лише трампісти і деяка частина соціалістів буде досить скептично налаштовані. Але вони не мають більшості, щоб щось вирішувати. Як мінімум на цей рік у Байдена є карт-бланш на будь-які дії щодо України".

Детальніше про те, що означає для України виступ Джо Байдена перед Конгресом, читайте у статті Фокусу "Карт-бланш для Байдена. Виступ у Конгресі показав, що США підтримуватимуть Україну у 2023 році".

Також у своїй промові президент США охарактеризував вторгнення Росії в Україну такими словами: "Путінське вторгнення стало випробуванням на віки. Випробування для Америки. Випробування для світу".

Раніше стало відомо, що Джо Байден у лютому збирається відвідати Східну Європу і зокрема Польщу, де може зустрітися з Володимиром Зеленським.