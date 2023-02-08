"Ми будемо стояти стільки, скільки потрібно": Байден про підтримку України перед Конгресом США

Американський президент заявив, що російське вторгнення в Україну стало випробуванням для Сполучених Штатів та для всього світу.

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Президент США Джо Байден під час виступу перед Конгресом висловився щодо підтримки України. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Так, американський лідер заявив, що Штати захищатимуть демократію, оскільки це підтримує світ і не дозволяє потенційним агресорам загрожувати безпеці та процвітанню самих США.

"Вбивчий напад, що викликає образи смерті та руйнувань, які Європа зазнала під час Другої світової війни. Путінське вторгнення стало випробуванням на віки. Випробування для Америки. Випробування для миру", — сказав Байден.

За його словами, коли вторгнення тільки сталося, багато хто ставив собі питання про те, чи варто Штатам відстоювати суверенітет і право людей жити без тиранії, захищати демократію. Американський лідер заявив, що Штати це робитимуть, оскільки це підтримує світ і не дозволяє потенційним агресорам загрожувати безпеці та процвітанню самих США.

Байден також зазначив, що США змогли об'єднати НАТО і створити глобальну коаліцію, яка виступає проти агресії Росії та Володимира Путіна.

"Ми об'єднали НАТО та створили глобальну коаліцію. Ми виступили проти путінської агресії. Ми стояли з українським народом", — зазначив американський президент.

Також повідомляється, що на виступі Байдена була присутня посол України в США Оксана Макарова. Політик також звернувся до неї. Він заявив, що Макарова представляє не лише українську націю, а й мужність свого народу.

"Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно", — сказав Байден, звернувшись до українського дипломата.

Раніше Фокус писав, що у США показали виробництво артилерійських боєприпасів для України. Злиток зі сталі проходить безліч етапів перед тим, як його можна буде використовувати гаубицями. Через інтенсивність бойових дій у США нарощують виробництво боєприпасів, щоб ними могли стріляти артилеристи ЗСУ.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні підтвердили передачу Україні далекобійних бомб GLSDB. Спікер оборонного відомства США Пет Райдер розповів, що боєприпаси дальністю 150 км будуть надані Києву в рамках програми USAI. Це означає, що Пентагон має підписати контракт їхнього виробництва.