"Мы будем стоять столько, сколько потребуется": Байден о поддержке Украины перед Конгрессом США

Американский президент заявил, что российское вторжение в Украину стало испытанием для Соединенных Штатов и для всего мира.

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Президент США Джо Байден во время выступления перед Конгрессом высказался по поводу поддержки Украины. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Так, американский лидер заявил, что Штаты будут защищать демократию, так как это поддерживает мир и не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США.

"Убийственное нападение, вызывающее образы смерти и разрушений, которые Европа понесла во время Второй мировой войны. Путинское вторжение стало испытанием на века. Испытание для Америки. Испытание для мира", — сказал Байден.

По его словам, когда вторжения только произошло, многие задавали себе вопросы о том, стоит ли Штатам отстаивать суверенитет и право людей жить без тирании, защищать демократию. Американский лидер заявил, что Штаты будут это делать, так как это поддерживает мир и не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США.

Кроме того, Байден также отметил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против агрессии России и Владимира Путина.

"Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против путинской агрессии. Мы стояли с украинским народом", — отметил американский президент.

Также сообщается, что на выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова. Политик также обратился к ней. Он заявил, что Макарова представляет не только украинскую нацию, но и мужество своего народа.

"Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется", — сказал Байден, обратившись к украинскому дипломату.

Ранее Фокус писал, что в США показали производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Слиток из стали проходит множество этапов перед тем как его можно будет использовать гаубицами. Из-за интенсивности боевых действий в США наращивают производство боеприпасов, чтобы ими могли вести стрельбу артиллеристы ВСУ.

Еще напомним, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB. Спикер оборонного ведомства США Пет Райдер рассказал, что боеприпасы, дальностью 150 км будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI. Это значит, что Пентагон должен подписать контракт для их производства.