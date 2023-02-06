В США показали производство артиллерийских боеприпасов для Украины, – NYT (фото, видео)

Слиток из стали проходит множество этапов перед тем как его можно будет использовать гаубицами. Из-за интенсивности боевых действий в США наращивают производство боеприпасов, чтобы ими могли вести стрельбу артиллеристы ВСУ.

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Украинские военные выпускают тысячи артиллерийских боеприпасов каждый день, поэтому в США в разы наращивают их производство. Процесс показали в издании The New York Times.

Артиллерийские снаряды производят на северо-востоке Пенсильвании. Самый старый завод в Скрэнтоне впервые начал производить в начале 1950-х годов в ходе Корейской войны.

Сперва на предприятия поступает сталь в слитках длиной 6 метров, а весом в 907 кг (2000 фунтов). Все этапы достаточно автоматизированы. Большой робот-манипулятор подает заготовки в печь, которая прогревает их более часа при температуре в 2000 градусов. Специальные гидравлические прессы далее формируют нужную форму боеприпаса.

В целом производство снарядов — это многоэтапный процесс. За всем следят обученные специалисты, чтобы проверять качество заготовок. На одном из финальных этапов на производстве красят боеприпасы — это защита от коррозии и ржавчины. Доделывают заготовки на заводе в Мидлтауне, где металлические "болванки" превращают в готовый снаряд, а также добавляют взрывчатое вещество. При этом после добавления взрывчатки их сканируют через рентгеновские лучи. Они обнаруживают пустоты внутри снаряда, которые могут негативно повлиять на боевое применение боеприпасов.

Фото: NYT

Финальным назначением для них является Юма в Аризоне, где определенную партию на полигоне отстреляют. Если тесты пройдут успешно, то всю партию утвердят для использования.

Сейчас производство в Скрэнтоне расширяют, чтобы Украине можно было поставлять еще больше снарядов.

Напомним, 5 февраля в США подтвердили передачу Украине крылатых бомб GLSDB, которые позволят атаковать цели на дистанции до 150 км.