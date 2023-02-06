В США показали производство артиллерийских боеприпасов для Украины, – NYT (фото, видео)
Слиток из стали проходит множество этапов перед тем как его можно будет использовать гаубицами. Из-за интенсивности боевых действий в США наращивают производство боеприпасов, чтобы ими могли вести стрельбу артиллеристы ВСУ.
Украинские военные выпускают тысячи артиллерийских боеприпасов каждый день, поэтому в США в разы наращивают их производство. Процесс показали в издании The New York Times.
Артиллерийские снаряды производят на северо-востоке Пенсильвании. Самый старый завод в Скрэнтоне впервые начал производить в начале 1950-х годов в ходе Корейской войны.
Сперва на предприятия поступает сталь в слитках длиной 6 метров, а весом в 907 кг (2000 фунтов). Все этапы достаточно автоматизированы. Большой робот-манипулятор подает заготовки в печь, которая прогревает их более часа при температуре в 2000 градусов. Специальные гидравлические прессы далее формируют нужную форму боеприпаса.
В целом производство снарядов — это многоэтапный процесс. За всем следят обученные специалисты, чтобы проверять качество заготовок. На одном из финальных этапов на производстве красят боеприпасы — это защита от коррозии и ржавчины. Доделывают заготовки на заводе в Мидлтауне, где металлические "болванки" превращают в готовый снаряд, а также добавляют взрывчатое вещество. При этом после добавления взрывчатки их сканируют через рентгеновские лучи. Они обнаруживают пустоты внутри снаряда, которые могут негативно повлиять на боевое применение боеприпасов.
Финальным назначением для них является Юма в Аризоне, где определенную партию на полигоне отстреляют. Если тесты пройдут успешно, то всю партию утвердят для использования.
Сейчас производство в Скрэнтоне расширяют, чтобы Украине можно было поставлять еще больше снарядов.
Напомним, 5 февраля в США подтвердили передачу Украине крылатых бомб GLSDB, которые позволят атаковать цели на дистанции до 150 км.