У США показали виробництво артилерійських боєприпасів для України, – NYT (фото, відео)

Злиток зі сталі проходить безліч етапів перед тим, як його можуть використовувати гаубиці. Через інтенсивність бойових дій у США нарощують виробництво боєприпасів, щоб ними могли стріляти артилеристи ЗСУ.

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Українські військові випускають тисячі артилерійських боєприпасів щодня, тож у США в рази нарощують їхнє виробництво. Процес показали у виданні The New York Times.

Артилерійські снаряди виробляють на північному сході Пенсільванії. Найстаріший завод у Скрентоні вперше почав виробляти на початку 1950-х років під час Корейської війни.

Спершу на підприємства надходить сталь у зливках довжиною 6 метрів, а вагою 907 кг (2000 фунтів). Усі етапи досить автоматизовані. Великий робот-маніпулятор подає заготовки в піч, яка прогріває їх понад годину за температури 2000 градусів. Спеціальні гідравлічні преси далі формують необхідну форму боєприпасу.

Загалом виробництво снарядів — це багатоетапний процес. За всім стежать навчені фахівці, щоб перевіряти якість заготовок. На одному з фінальних етапів на виробництві фарбують боєприпаси — це захист від корозії та іржі. Доробляють заготовки на заводі в Мідлтауні, де металеві "болванки" перетворюють на готовий снаряд, а також додають вибухову речовину. Водночас після додавання вибухівки їх сканують через рентгенівське проміння. Вони виявляють порожнечі всередині снаряда, які можуть вплинути на бойове застосування боєприпасів.

Фото: NYT

Фінальним призначенням для них є Юма в Аризоні, де певну партію на полігоні відстріляють. Якщо тести пройдуть успішно, всю партію затвердять для використання.

Наразі виробництво у Скрентоні розширюють, щоб Україні можна було постачати ще більше снарядів.

Нагадаємо, 5 лютого у США підтвердили передачу Україні крилатих бомб GLSDB, які дозволять атакувати цілі на дистанції до 150 км.