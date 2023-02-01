Байден планує відвідати країни Центральної Європи в лютому, — Дуда

Разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою візит американського лідера також підтвердив глава Латвії Егілс Левітс. За словами останнього — подібний крок стане серйозним сигналом не лише для союзників, а й для Москви.

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Президент Сполучених Штатів справді планує відвідати Центральну Європу в лютому, але поки що невідомо, в які саме країни він приїде з візитом. Про це на спільній пресконференції в Ризі заявили президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс.

"Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена. Президент Байден, ймовірно, прибуде в нашу частину Європи в лютому", — заявив Дуда.

Водночас президент Польщі зазначив, що в Центральній Європі багато країн, і які особисто відвідає Джо Байден поки що невідомо. Дуда заявив, що візит такого рівня стосується особливих заходів безпеки, тож деякі деталі можуть тримати в таємниці.

"Кожен візит президента США в такий складний момент у цю частину Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки", — наголосив президент РП.

Зі свого боку, президент Латвії заявив, що візит Джо Байдена в Центральну Європу буде серйозним сигналом не тільки для союзників, а й для Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 1 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потрібно виробити угоду з НАТО, щоб надати конкретні гарантії безпеки України. Це обговорюватимуть на саміті альянсу у Вільнюсі.

Крім того, польські ЗМІ 1 лютого повідомляли, що президент Володимир Зеленський може приїхати в Польщу для зустрічі з Байденом і Дудою.