Байден планирует посетить страны Центральной Европы в феврале, — Дуда

Вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, визит американского лидера также подтвердил глава Латвии Эгильс Левитс. По словам последнего — подобный шаг станет серьезным сигналом не только для союзников, а и для Москвы.

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Президент Соединенных Штатов действительно планирует посетить Центральную Европу в феврале, но пока неизвестно, в какие именно страны он приедет с визитом. Об этом на совместной пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс.

"Мы ожидаем визита президента Джо Байдена. Президент Байден, вероятно, прибудет в нашу часть Европы в феврале", — заявил Дуда.

Вместе с тем президент Польши отметил, что в Центральной Европе много стран, и какие лично посетит Джо Байден пока неизвестно. Дуда заявил, что визит такого уровня касается особых мер безопасности, поэтому некоторые детали могут держать в тайне.

"Каждый визит президента США в такой сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности", — подчеркнул президент РП.

В свою очередь президент Латвии заявил, что визит Джо Байдена в Центральную Европу будет серьезным сигналом не только для союзников, но и для России.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 1 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно выработать соглашение с НАТО, чтобы дать конкретные гарантии безопасности Украины. Это будут обсуждать на саммите альянса в Вильнюсе.

Кроме того, польские СМИ 1 февраля сообщали, что президент Владимир Зеленский может приехать в Польшу для встречи с Байденом и Дудой.