Зеленский может приехать в Польшу для встречи с Байденом и Дудой, — СМИ

По информации журналистов, президент Украины представит мирный план и вернется к вопросу гарантий безопасности. Параллельно с дипломатическими вопросами идут дискуссии о том, передаст ли Варшава истребители Киеву.

Related video

Президент США Джо Байден намерен прибыть с визитом в Польшу в конце февраля. Не исключено, что на встречу с ним и президентом Польши Анджеем Дудой прибудет Владимир Зеленский, чтобы представить свой мирный план из 10 пунктов. Об этом сообщает польское издание DZIENNIK GAZETA PRAWNA.

По информации журналистов, учитываются два города, где могут встретиться лидеры трех государств: Жешув и Варшава.

"Присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после того, как Россия начала свое вторжение", — пишут в издании.

Дипломатический источник рассказал, что украинский президент представит мирный план и созовет международную конференцию по ситуации в нашей стране. Кроме того, он вернется к вопросу гарантий безопасности Киеву. Также СМИ пишут, что поездка Джо Байдена в Украину не рассматривается.

Параллельно с дипломатическими вопросами идут дискуссии о том, передаст ли Польша истребители Украине. Минобороны Польши сообщило, что информация об этом будет доводиться до общественности на постоянной основе, сейчас же этот вопрос не обсуждается.

"Но это не значит, что он не появится в ближайшее время. Но тут мы вряд ли в авангарде, это не танки. В данном случае важна ограниченность наших возможностей", — сказал польский собеседник.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Джо Байденом. Президенты двух государств обсуждали российско-украинскую войну, а после этого глава Белого дома объявил о передачи Киеву ЗРК Patriot. Это был первый иностранный визит Зеленского с момента вторжения РФ.

По дороге из США президент Украины в Польше встретился с Анджеем Дудой. Президенты двух стран обсудили итоги 2022 года и стратегические планы на будущее.