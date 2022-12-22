По дороге из США в Украину Зеленский встретился с Дудой (видео)

Президенты двух стран обсудили итоги года и стратегические планы на будущее.

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2 декабря на обратном пути и США президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом президента Польши Анджея Дуду. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", — сообщил Зеленский.

[ + – ] Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды

В Офисе президента сообщают, что лидеры двух стран обсуждали усиление обороноспособности Украины, а также коснулись гуманитарных вопросов в частности, говорили о временных переселенцах, которые вынуждены были бежать от войны.

Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главы государств обменялись приветствиями после чего Зеленский вручил американскому коллеге награду — Крест Боевых Заслуг.

Также в этот день Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. По словам президента, американцы смогли объединить международное сообщество в борьбе с российским агрессором.

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