Дорогою з США в Україну Зеленський зустрівся з Дудою (відео)

Президенти двох країн обговорили підсумки року та стратегічні плани на майбутнє.

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22 грудня по дорозі назад із США президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом президента Польщі Анджея Дуду. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"По дорозі додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", — повідомив Зеленський.

[ + – ] Зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди

В Офісі президента повідомляють, що лідери двох країн обговорювали посилення обороноздатності України, а також торкнулися гуманітарних питань, зокрема, говорили про тимчасових переселенців, які змушені були втекти від війни.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Глави держав обмінялися привітаннями, після чого Зеленський вручив американському колезі нагороду — Хрест Бойових Заслуг.

Також у цей день Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. За словами президента, американці змогли об'єднати міжнародну спільноту у боротьбі з російським агресором.

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